不小心瞥見餐廳用「加熱調理包」 網列2優點：照吃不誤

咖哩示意圖。 （取材自pakutaso）

外出用餐，會在意餐食是為否「現點現做」嗎？有民眾用餐時，發現廚房出餐是用調理包製作，他雖然說服自己「東西好吃就好」，但還是覺得心裡有點怪怪的，便詢問網友對「店家用調理包」的看法，引發眾人熱議。

原PO表示，自己是某餐廳常客，菜單上有些燴飯、咖哩之類的餐食，某天他意外發現該店家在製作餐食時，只是簡單的將調理包加熱後淋到飯上，再添加配菜就完成了，頓時心中感覺「有點怪怪的」，不過隨後他轉念一想，覺得調理包方便快速，沒什麼不好，反正東西好吃即可？

文章發出後吸引眾人討論，有些人認為「一次店」、「沒有下次」、「不會再去」，但多數人表示如果價格合理的話可以接受，「吃起來好吃就好，怎麼變出來的隨便」、「一堆輕食或早午餐不是都這樣嗎」、「照吃，反正我吃方便的」、「不要拿其他名義冒充就好」、「這種早就不是秘密了，不要讓我看到我都能催眠自己說是現煮的」、「很多連鎖店家都是中央廚房送的啊」。

網友也指出調理包的2大優點：口味穩定、乾淨衛生，「調理包好處就是穩定口味阿……你能接受口味就沒什麼好嫌棄的」、「很多連鎖都是調理包呀？至少比某些奇怪的衛生好太多」、「別說，調理包搞不好八成比現做的乾淨安全，而且合格廠商成分清清楚楚，自己弄的店誰知道加了什麼鬼」。