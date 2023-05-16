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G7峰會在即 廣島「御好燒」推德國香腸、英國炸魚薯條版

編譯張君堯／即時報導
為了反映G7各國的飲食文化，當地廚藝學校「Oconomiyaki Academy 」還推出多個版本的御好燒，包括加入加拿大的楓糖漿、德國的香腸和酸菜、英國的炸魚薯條等。(路透)
為了反映G7各國的飲食文化，當地廚藝學校「Oconomiyaki Academy 」還推出多個版本的御好燒，包括加入加拿大的楓糖漿、德國的香腸和酸菜、英國的炸魚薯條等。(路透)

七大工業國組織（G7）峰會19號將在日本廣島舉行，除了將討論的議題外，就連屆時將提供給各國領袖的食物也受到矚目。

衛報報導，廣島的代表食物非「御好燒」莫屬，而當地的餐廳正利用領袖峰會的這個機會推廣這道料理。御好燒通常由麵糊、切碎的高麗菜、炒麵和豬肉製成，上面再淋上醬料、美乃滋和海苔。

隨著G7各國代表團、記者和非政府組織紛紛於本周抵達廣島，當地餐廳也預計客人會激增，為了反映G7各國的飲食文化，當地廚藝學校「Oconomiyaki Academy 」還推出多個版本的御好燒，包括加入加拿大的楓糖漿、德國的香腸和酸菜、英國的炸魚薯條等，這些「創意御好燒」將於峰會期間出現在菜單上。

七大工業國組織峰會19號將在日本廣島舉行，除了將討論的議題外，就連屆時將提供給各...
七大工業國組織峰會19號將在日本廣島舉行，除了將討論的議題外，就連屆時將提供給各國領袖的食物也受到矚目。(路透)

「Oconomiyaki Academy 」院長表示「御好燒已經從一種充飢餐點變成廣島特產，鑑於當前的全球事件，我們希望在菜餚中傳達這樣的信息，即廣島的和平與重建」。

事實上，廣島在1945年8月6日遭原子彈轟炸並成為一片廢墟後，倖存者在鐵板上將簡單的麵糊煎熟後加上蔥和柴魚片充飢，隨著城市復甦，這道料理上開始出現豬肉、高麗菜、雞蛋和炒麵等配料。當地御好燒連鎖店家「Chinchikurin」的老闆也表示「御好燒是廣島市民的靈魂美食」。

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