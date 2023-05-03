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5種「不鹹卻高鈉」地雷飲料 睡前狂喝早上必水腫

聯合新聞網／即時報導
泌尿科醫師戴定恩提醒，生活中充滿陷阱，超商有五種「不鹹卻高鈉」的地雷飲料，並警告睡前千萬別喝，容易造成身體負擔。（圖／ingimage）
泌尿科醫師戴定恩提醒，生活中充滿陷阱，超商有五種「不鹹卻高鈉」的地雷飲料，並警告睡前千萬別喝，容易造成身體負擔。（圖／ingimage）

不少人都知道若宵夜吃了泡麵、鹹酥雞等重鹹食物，隔天早上會大水腫，泌尿科醫師戴定恩提醒，生活中充滿陷阱，超商有五種「不鹹卻高鈉」的地雷飲料，並警告睡前千萬別喝，容易造成身體負擔。

泌尿科醫師戴定恩在臉書粉專「熱血暖男 戴定恩醫師」發文，常聽到不要吃太鹹，主因就是重鹹的食物鈉含量高，鈉含量一高就會造成身體很多負擔，但飲食生活充滿陷阱，有五種市售飲料雖然不鹹，卻也是高鈉含量的隱藏地雷，分別是「運動飲料、果菜汁、酸梅湯、楊桃汁、巧克力飲品」，他也驚呼，「連我吃麻辣鍋最愛配的酸梅湯都上榜，所以泌尿科醫生都在呼籲～還是喝水最好啦」，他也提醒有些飲料，例如：自己打的果汁，本身沒有高納問題，下次去超商買飲料前先想一下要不要喝別的！

戴定恩醫師和李秉勳醫師也列出「高納飲料風險」，鈉含量超標會造成身體的影響：增加腎臟負擔、增加尿路結石風險、引發水腫、刺激食慾，吃進過多熱量、引發高血壓中風等心血管疾病、提升失智的機率、骨密度流失，特別是更年期女性髖骨密度的流失。

成人每日納總攝取量不宜超過2400毫克，也就是鹽6克，戴定恩醫師提供低納小技巧，多喝水代謝體內的納，少喝加工飲料、少喝湯，尤其是火鍋的湯、減少醬料使用。

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