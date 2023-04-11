想來點「猛獁象肉丸」 澳洲史前培植肉會是人類未來？

（路透）

「今晚，我想來點...猛獁象肉丸？」荷蘭科學博物館Nemo自3月28日展出一顆巨大「猛獁象肉丸」——這顆肉丸，是由澳洲人造肉公司Vow所培育的「培植肉」（cultivated meat），製作方法是提取猛獁象肌紅蛋白的DNA 序列、並使用非洲象的DNA填補當中空白序列，製作目的是希望展示在不屠宰動物的情況下，實驗室利用動物細胞培育出肉品的潛力。Vow表示，選擇培育猛獁象肉的原因，則是因為科學界普遍認為猛獁象滅絕於冰河 時期後的全球暖化和人類狩獵，因此Vow以其強調當今的大規模畜牧業對氣候危機所帶來的負面影響。

這顆猛獁象肉丸是Vow的技術團隊在實驗室中，透過培育綿羊細胞製成。團隊在綿羊的幹細胞中植入已滅絕3700多年的猛獁象肌紅蛋白DNA，再讓這批幹細胞分裂複製到200億個來造出猛獁象肉。

Vow技術長賴爾（James Ryall）向路透說明，肌紅蛋白是決定肉類香氣、顏色和味道的關鍵，團隊嘗試以此複製出猛獁象肉的滋味——然而，肉丸所使用的肌紅蛋白也並非100%復刻猛獁象，由於現存的DNA序列不夠完整，因此Vow使用了非洲象的DNA片段來填補序列中的空白（非洲象是猛獁象的生物學近親）。

為了成功製造猛獁象肉丸，Vow的技術團隊與澳洲昆士蘭大學生物工程研究所教授沃爾維唐（Ernst Wolvetang）合作，沃爾維唐表示這項培植工作「簡單快速」，僅在幾週內就完成。他透露，其實團隊最初的想法是製造渡渡鳥（Dodo）的肉，但現代殘存的渡渡鳥DNA序列不足以完成培植工程。

Vow製造猛獁象肉丸的這項工程，是該公司嘗試利用「非常規物種」來製造新型肉類的研究項目之一，Vow希望藉此向世人展示：在不屠宰動物的前提下，實驗室利用細胞培育，製造出肉品的潛力。同時，Vow也以此強調大規模畜牧業生產和野生動物棲地破壞，加劇氣候危機的負面影響。

（路透）

而為何選擇猛獁象等在冰河時期後滅絕的生物來進行培育？Vow共同創辦人諾克史密斯（Tim Noakesmith）表示：「我們選擇猛獁象，是因為牠是生物多樣性喪失和氣候變遷的象徵。」科學界普遍認為，猛獁象滅絕的原因是冰河時期結束之後，全球暖化導致棲地喪失、加上人類狩獵所導致。

Vow也為介紹自家的這顆猛獁象肉丸製作了說明網頁，並在網頁上開宗明義指出該公司對於永續食用肉的理想：

當前的糧食系統面臨著眾多挑戰，而畜牧業正處於這些擔憂的最前線。 儘管我們努力減少對動物產品的依賴，但人們食用的肉量仍然不斷增加，特別是在平均消費量已達其史上最高水準的發達國家。隨著開發中國家的經濟持續成長、肉類需求也就越多，這種趨勢只會繼續升高。 很明顯，我們需要從根本上改變我們的飲食方式。

而Vow的目標，便是讓全球數十億肉食者從食用傳統的動物蛋白，轉變成食用在不宰殺動物情況下人造的培植肉；相較畜牧業所生產的肉品，培植肉所需使用的土地面積和水要少得多，Vow也表示在製造過程中，技術團隊所使用的能源全部來自可再生能源。

過去，Vow已經研究了超過50種動物用來製造培植肉的潛力，包括羊駝、水牛、鱷魚、孔雀和多個不同種類的魚；截至目前，Vow籌集了5600萬美元的投資。

（美聯社）

不過，這顆猛獁象肉丸吃起來是什麼味道？目前仍然沒有任何人品嘗過，沃爾維唐表示，人類已經數千年沒有吃過猛獁象的蛋白質，由於擔憂人類的免疫系統可能會對猛獁象肉丸產生無法預料的反應，因此團隊並沒有嘗試食用這顆巨大的肉丸。沃爾維唐說：「如果讓我們再做一次，我們可以用一種讓（食品）監管機關更容易接受的方法來做...這有點奇怪和新鮮，但從環境和倫理的角度來看，我個人認為做培植肉很有意義。」

目前，以植物來製造模擬肉類口感和營養價值的「植物肉」已經很常見，培植肉則更進一步複製了傳統肉類的味道，但是其昂貴的天價讓培植肉至今仍然難以商業化——2013年，荷蘭新創公司Mosa Meat製造出「人造牛肉漢堡」，一顆漢堡的製作成本高達33萬美元，而口感也被批評和「真的牛肉」相差甚遠，當時被認為僅能視作實驗室技術展示。

如今經過十年發展，培植肉的價格大幅下降，但是仍然比傳統肉品昂貴許多；2020年，化學工程學家亨伯德（David Humbird）在期刊論文中指出生產一磅培植肉至少要花費17美元，而根據2018年內布拉斯加大學林肯分校農業與自然資源學院的數據，生產一磅牛肉的成本是2美元。

不過，培植肉仍然朝著商業化、普遍化之路發展，2022年11月時，聯邦食品暨藥物管理局（FDA ） 已經通過審查程序，認可舊金山的人造肉公司Upside Foods所生產的人造雞肉可以安全食用（不過市場上仍未販售）——Upside Foods從受精雞蛋中提取肌肉細胞、脂肪細胞和組織細胞進行培養。

另外，另一家美國人造肉公司GOOD Meat製造的雞肉也在2023年3月收到FDA安全食用許可，此前FDA已在新加坡獲得核可並販售，目前GOOD Meat仍是唯一有能力向消費者販賣其培植肉品的生產商。