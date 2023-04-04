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清明吃潤餅 營養師建議「用這個」取代花生糖粉

記者楊雅棠／台北即時報導
潤餅吃兩捲差不多就是一餐的份量，但一餐吃一捲再搭配湯品，如蘿蔔湯、冬瓜蛤蜊湯，減少熱量攝取，也更有變化。（台南市衛生局提供）
潤餅吃兩捲差不多就是一餐的份量，但一餐吃一捲再搭配湯品，如蘿蔔湯、冬瓜蛤蜊湯，減少熱量攝取，也更有變化。（台南市衛生局提供）

5日就是清明節，許多家庭都會應景包潤餅、吃潤餅。台北郵政醫院資深營養師黃淑惠表示，潤餅一捲包含澱粉、蛋白質蔬菜，其實是很不錯的食物；唯獨花生糖粉恐讓熱量破表，建議可用碎堅果代替，增添風味又可兼顧健康。

這幾天家戶都在準備潤餅餡料，黃淑惠表示，這個時節吃潤餅主要就是春季正是綠葉、蔬菜勃發的時候，因此潤餅裡包進很多蔬菜，正好可以補足維生素、礦物質。如果以常見的潤餅時才來看，包入高麗菜、芹菜、豆芽菜，加上紅燒肉、豆干絲和蛋皮，一捲熱量約為200大卡，且有2份蔬菜、1份蛋白質和1份澱粉，可說是不錯的營養組合。

黃淑惠說，潤餅吃兩捲差不多就是一餐的份量，但一餐吃一捲再搭配湯品，如蘿蔔湯、冬瓜蛤蜊湯，減少熱量攝取，也更有變化。

而依據南北、各家庭習慣不同，包的食材也不盡相同。黃淑惠表示，北部潤餅中除了芹菜炒乾絲外，其餘蔬菜多以熱水燙熟，味道較為清淡；但南部潤餅青菜多用炒的，油量就會比較多。甚至如白河、嘉義等地的潤餅為了「呷飽」還會包入油麵條，這樣熱量恐到達500大卡。

另外，潤餅中花生糖粉是提味關鍵，很多人都會加上好幾大匙。黃淑惠則表示，這是潤餅最需要注意的部分，一來是精緻糖類應少量攝取之外，二是台灣炎熱潮濕，花生粉很容易產生黃麴毒素，影響人體健康；如果真的要吃，最好盡量減少糖量，並使用新鮮現磨的花生粉。但她建議，可使用碎堅果取代，不僅可增加口感，也更健康。

除了潤餅，草仔粿和紅龜粿也是清明應景的傳統食物。黃淑惠表示，草仔粿、紅龜粿不論甜鹹，都是精緻糯米製成，且外表油亮，高油、高糖，建議當作應景大家分食「吃個味道」就好。

蔬菜 蛋白質 郵政

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