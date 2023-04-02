我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克放話將把推特變數位銀行 盼讓公司市值增逾10倍

常春藤名校學費漲至近9萬元 有家長砸75萬找顧問從小栽培

有皮沒餡？台推空心披薩可當健身環 還可套寶寶脖子

記者羅建怡／即時報導
「可當健身環」被稱為超有梗。（取材自必勝客臉書粉絲頁）
「可當健身環」被稱為超有梗。（取材自必勝客臉書粉絲頁）

1日是愚人節，連鎖披薩店必勝客在台灣推出限定「零傷害披薩」，中間無料，只剩下外圍一圈、內藏起司，臉書還有三張趣味梗圖，包括可以當健身環、套圈圈，甚至套在寶寶脖子上，大家猛一看、以為是惡整的宣傳文宣，卻沒想到還真的可以下單，不少網友好奇購買，試吃結果超意外，紛紛表示「好吃爆」，狂推「有梗」、「吃起來」、「無料放送超讚」，還有不少人跪求「平常也賣」。

必勝客在臉書PO文提到，「對不起！義大利人！對不起！日本人！對不起！彰化人！對不起......必勝客不敢再開玩笑了！」接著介紹全新力作「零傷害比薩」，「領悟放空食材、立地成佛的真理，沒有戰意，只有滿滿善意」，稱是「史上最友善產品，人手一圈，人見人愛」，並保證「沒人因為本產品氣死，只有香濃起司和濃郁芝心。」

這款芝心圈圈日前只有在美國必勝客限定販售，台灣必勝客今天限定也能吃得到，售價為149元台幣（約4.88美元），相比美國販售的10美元便宜，因太有話題效果，在社群媒體掀起熱烈回響。不少網友說「剛剛點了送來了！真的好吃耶」、「這小孩真的會愛」、「超好吃！我超愛芝心餅皮，拜託一直賣下去啊」、「敲碗常態販售」，據說連台灣藝人李玉璽也朝聖購買，成功引起網友熱議。

可套在寶寶脖子上。（取材自必勝客臉書粉絲頁）
可套在寶寶脖子上。（取材自必勝客臉書粉絲頁）

臉書 社群媒體 義大利

上一則

機器人取代真人 全美5連鎖餐廳開始大推

延伸閱讀

1元披薩不再 法拉盛平價小吃也漲價

1元披薩不再 法拉盛平價小吃也漲價
義大利又要生氣？日推「香菜披薩」菜量多到看不見餅皮

義大利又要生氣？日推「香菜披薩」菜量多到看不見餅皮
買了…好市多科克蘭品牌這6種食品 網友都說讚

買了…好市多科克蘭品牌這6種食品 網友都說讚
一分鐘看加州／麥當勞、必勝客 誇張招牌為何消失？

一分鐘看加州／麥當勞、必勝客 誇張招牌為何消失？

熱門新聞

網友點名實際吃會幻想破滅的食物，分別是炒麵麵包和章魚燒。圖為日本大阪黑門市場。（Getty Images）

哪種日本美食「實際吃會夢碎」？網友齊指2物：怎麼吃怎麼噁

2023-03-25 02:25
合味道推出早餐口味的杯麵。(截取自日清食品官網)

會好吃嗎？日清合味道推出「早餐口味」杯麵

2023-03-30 13:54
台南市衛生局提醒一捲潤餅的熱量就可當一餐的主食。（台南市衛生局提供）

吃潤餅會變胖？衛生局提醒「1捲潤餅熱量可當1餐主食」

2023-03-30 04:52
蝦仁豆腐雞蛋羹

家常小菜3道

2023-03-28 02:00
（取材自官網）

台灣「炸雞大獅」進軍美國 最有可能在加州吃得到

2023-03-23 03:37
有一名網友表示，早餐新口味「皮蛋三明治」很不錯。（取材自臉書）

去哪買？臭臭「皮蛋三明治」超狂 網：比看鬼片還恐怖

2023-03-28 02:53

超人氣

更多 >
中國留學生愛上穆斯林少女被拒 送豬肉上門結局很慘

中國留學生愛上穆斯林少女被拒 送豬肉上門結局很慘
馬英九掃祖墓哭了兩次 念祭文痛哭失聲三度掩面

馬英九掃祖墓哭了兩次 念祭文痛哭失聲三度掩面
川普在她產後與豔星出軌 梅蘭妮亞怒火攻心仍轉向表態支持

川普在她產後與豔星出軌 梅蘭妮亞怒火攻心仍轉向表態支持
完全退休年齡延至70歲 民調：近8成美國人反對

完全退休年齡延至70歲 民調：近8成美國人反對
佛州婦慘死家中 2歲兒失蹤…多日後在鱷魚口中尋獲遺體

佛州婦慘死家中 2歲兒失蹤…多日後在鱷魚口中尋獲遺體