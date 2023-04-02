有皮沒餡？台推空心披薩可當健身環 還可套寶寶脖子
1日是愚人節，連鎖披薩店必勝客在台灣推出限定「零傷害披薩」，中間無料，只剩下外圍一圈、內藏起司，臉書還有三張趣味梗圖，包括可以當健身環、套圈圈，甚至套在寶寶脖子上，大家猛一看、以為是惡整的宣傳文宣，卻沒想到還真的可以下單，不少網友好奇購買，試吃結果超意外，紛紛表示「好吃爆」，狂推「有梗」、「吃起來」、「無料放送超讚」，還有不少人跪求「平常也賣」。
必勝客在臉書PO文提到，「對不起！義大利人！對不起！日本人！對不起！彰化人！對不起......必勝客不敢再開玩笑了！」接著介紹全新力作「零傷害比薩」，「領悟放空食材、立地成佛的真理，沒有戰意，只有滿滿善意」，稱是「史上最友善產品，人手一圈，人見人愛」，並保證「沒人因為本產品氣死，只有香濃起司和濃郁芝心。」
這款芝心圈圈日前只有在美國必勝客限定販售，台灣必勝客今天限定也能吃得到，售價為149元台幣（約4.88美元），相比美國販售的10美元便宜，因太有話題效果，在社群媒體掀起熱烈回響。不少網友說「剛剛點了送來了！真的好吃耶」、「這小孩真的會愛」、「超好吃！我超愛芝心餅皮，拜託一直賣下去啊」、「敲碗常態販售」，據說連台灣藝人李玉璽也朝聖購買，成功引起網友熱議。
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