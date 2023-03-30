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吃潤餅會變胖？衛生局提醒「1捲潤餅熱量可當1餐主食」

記者吳淑玲／台南即時報導
台南市衛生局提醒一捲潤餅的熱量就可當一餐的主食。（台南市衛生局提供）
台南市衛生局提醒一捲潤餅的熱量就可當一餐的主食。（台南市衛生局提供）

清明節吃「潤餅」是台灣特有的文化。在家自己動手包潤餅，可以控制份量、選擇配料。對於正在控制飲食、需要血糖控制的人來說，是很好的食物選擇。台南市衛生局表示，國民健康署建議民眾把握「選蔬果、選少油、選堅果」三大原則。在享受美食之餘，也能一手掌握健康。

一、選蔬果，增加纖維攝取量

盡量選用當季新鮮、顏色豐富的蔬菜當內餡，例如高麗菜、胡蘿蔔絲、韭菜、香菇絲、苜蓿芽、豆芽菜、玉米筍、小黃瓜等。另外，把糖粉捨棄，換成甜味較多的新鮮水果，例如小番茄、蓮霧、芭樂、蘋果等，不僅口味清爽，也可增加飽足感。

二、 選少油，替換主食吃適量

內餡少用飽和脂肪含量高的五花肉、炸蛋酥等，可改用川燙雞肉絲、瘦豬肉絲、豆干絲及蒸蛋皮等取代。另外，兩張潤餅皮相當於4分之1碗飯的熱量（1張潤餅皮15g，約35大卡），若民眾吃了1份以兩張皮包半碗油麵的潤餅，則記得當天飯量減少半碗，避免熱量攝取過多。

三、 選堅果，每日1份剛剛好

每日飲食指南建議每天攝取1份堅果種子類(約等於1湯匙花生粉)，所以建議加一匙花生粉就好，千萬別過量。而市售潤餅的花生粉通常混和糖粉，但攝取過量的糖不僅會造成肥胖與齲齒，還可能造成血糖不穩。

南部口味潤餅常見加入油麵與較多的糖與花生，熱量就會攀高，衛生局提醒民眾，一捲潤餅的熱量就可當一餐的主食，別忘了「天天5蔬果」的健康飲食守則，享受美味也兼顧健康。

血糖 肥胖 美食

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