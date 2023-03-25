哪種日本美食「實際吃會夢碎」？網友齊指2物：怎麼吃怎麼噁

網友點名實際吃會幻想破滅的食物，分別是炒麵麵包和章魚燒。圖為日本大阪黑門市場。（Getty Images）

隨著疫情解封，越來越多人選擇出國遊玩，其中日本 是許多台灣人的最愛，除了到景點打卡外，日本的美食 也是相當受到歡迎。近期有鄉民發文好奇「有哪些日本美食實際上一吃會幻想破滅？」，最多人點名指出是「炒麵麵包、章魚燒」。

網友在PTT發文指出，因為台灣人受到日劇 或是動畫影響，有些美食在裡面出現，會讓人很想跟著試試看，但是其中有那種，吃完後大失所望，覺得實際上並沒有那麼好吃的食物，他表示自己有因為動畫中的「咖哩泡麵」失望過，角色吃得津津有味，還以為是神仙美食，結果實際上發現湯頭鹹到爆，麵體也很普通，真的大失所望。

最多網友點名「炒麵麵包」和「章魚燒」，「炒麵麵包，沒有之一」、「我也覺得是炒麵麵包，我也不知道日本人對於這東西有什麼感想，我只能說它不符合多數台灣人的口味」、「絕對是炒麵麵包」。

另外章魚燒大家則認為，「章魚燒糊糊的還淋上一坨美乃滋超噁」、「日本章魚燒=熱鼻涕」、「他們章魚燒都溼溼爛爛的，台灣的都煎的脆脆的差超多的」、「日本章魚燒也很噁」。