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你敢吃嗎？泰研製「蟋蟀冰淇淋」助老幼攝取蛋白質

中央社／曼谷4日專電
泰國都喜天麗學院（Dusit Thani College）4位學生組成團隊研發出加入蟋蟀粉的冰淇淋，蟋蟀含有高蛋白，加上冰淇淋口感軟，適合老人和孩童補充蛋白質。（中央社）
泰國都喜天麗學院（Dusit Thani College）4位學生組成團隊研發出加入蟋蟀粉的冰淇淋，蟋蟀含有高蛋白，加上冰淇淋口感軟，適合老人和孩童補充蛋白質。（中央社）

吃昆蟲聽起來很驚悚，卻可能是面對糧食危機一種解方。泰國學生團隊研發出加入蟋蟀粉的冰淇淋，希望藉著蟋蟀含有高蛋白質和冰淇淋的口感，協助老人和孩童補充營養。

「來，你吃吃看，很好吃的。」 走進泰國人卡諾寬（Kanokwan Seeharai）位於曼谷近郊的實驗廚房，她的團隊成員先端上一盒曬乾的蟋蟀，熱情邀請記者試吃這「美味」昆蟲。

隨著氣候變遷和全球人口增加，糧食不足問題近年成為各界關注議題，科學家急著尋找替代食物。近年來「未來食物」（Future Food）概念興起，除了以植物做基底食物外，昆蟲因為具有高蛋白質也成為新寵。

泰國人對於把昆蟲入菜並不陌生，但用昆蟲再製的食物卻不多見，卡諾寬和團隊研發以蟋蟀製成粉、製作冰淇淋，獲得去年亞太經濟合作會議（APEC）系列活動未來食物競賽第3名。

當記者抵達實驗廚房時，鍋爐正在熱椰奶，團隊成員隨後將椰糖、蜂蜜和磨好的蟋蟀粉加入椰奶攪拌，熬煮10分鐘後放涼，再加入花生醬增加口感，接著放入冰箱定型，這個食譜是團隊超過30次嘗試才終於找到最適合味道和口感。

泰國都喜天麗學院（Dusit Thani College）4位學生組成團隊研發出...
泰國都喜天麗學院（Dusit Thani College）4位學生組成團隊研發出混合椰奶、椰糖、蜂蜜和蟋蟀粉的冰淇淋，希望未來可以成為老人和孩童營養補充食物。（中央社）

卡諾寬正在都喜天麗學院（Dusit Thani College）就讀食品管理相關碩士學程，她和同校一位碩士生和2位大學生組成4人團隊，去年底在教授建議下參加APEC未來食物競賽。

卡諾寬說，團隊發想製作什麼食物時絞盡腦汁，提到未來食物，大家多半想到以植物為基底的素食，但其實昆蟲含有極高蛋白質，因此他們想到利用蟋蟀，一開始本來想以蟋蟀為底製作義大利麵，但市場已有類似產品，因此選定冰淇淋這個市場上還沒有看過的相關產品。

卡諾寬指出，用蟋蟀當基底製作成冰淇淋，容易入口的材質適合老人和小孩食用，讓他們用簡單方式攝取足夠蛋白質。

蟋蟀做的冰淇淋聽起來很新奇，卻也有點嚇人，團隊成員之一帕亞（Prachya Urasyanandana）笑說，他們向一般人介紹成品時，大家除了對口味會有點疑慮之外，不少人也會害怕咬開冰淇淋會看到半隻蟋蟀，但其實他們用的是蟋蟀粉，外觀和口感與一般冰淇淋一樣。

蟋蟀養殖在泰國是一個專門行業，團隊購買來自東北部烏隆他尼府（Udon Thani）蟋蟀養殖場販售的短尾蟋蟀粉，一公斤大約2500泰銖，每一次製作一鍋冰淇淋約需要75公克蟋蟀粉，一鍋可以製作約10支冰淇淋，經過計算後，每支冰成本大約20泰銖左右。

卡諾寬的團隊成立一年多，目前冰淇淋還在試驗階段，但他們未來打算讓冰淇淋上市並量產，今年將向國家創新局及多個新創基金募款，並在市中心開設一間冰淇淋店鋪，讓更多人有機會嚐到這獨特的蟋蟀冰淇淋。

蛋白質 泰國 APEC

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