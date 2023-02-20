「世界最糟100種食物」First Love裡的拿坡里義麵上榜

TasteAtlas評選「世界最糟的100道食物」，有三項日本料理入選。（截圖自TasteAtlas網站）

近來日劇 「First Love 初戀」暴紅，讓劇中曾出現過的「拿坡里義大利 麵」意外也掀起話題。雖然名字上有「拿坡里」的字樣，但這道菜其實和義大利沒有關係，而是由日本 模仿、獨創出來的口味。然而，這道「日本料理」，最近卻被媒體評選為世上最糟糕的食物之一。

以介紹世界各國料理聞名的媒體「TasteAtlas」，近來公布了一份「世界最糟的100種食物」榜單。截至20日為止，榜單中有三道日本料理，分別是蒟蒻麵（87名）、米餅（73名）和拿坡里義大利麵（71名）。

消息傳到日本後，有許多網友感到不敢置信，認為「米餅為什麼能夠上榜啊」、「不知道拿坡里義大利麵好吃在哪嗎」、「是因為拿坡里義大利麵比較符合日本人口味，所以外國人不能接受嗎」、「納豆居然沒在榜上」、「我認為食物沒有絕對好壞，只有自己喜不喜歡」。