她買到染血蛋嚇壞問「能吃嗎」 內行人：煮熟沒問題

原PO從超市買一盒蛋，打開卻發現蛋黃和蛋白上都是血。（取材自臉書）

雞蛋 是常見也受歡迎的食材，可以做出眾多不同的料理，營養且美味，不過有女網友日前卻買到「染血的雞蛋」，讓她看到嚇了好大一跳，不知道到底能不能食用，照片也讓不少人看傻眼，有內行人解釋這其實叫「血斑蛋」。

這名女網友在臉書 「家常菜」PO出多張照片，只見碗中的蛋黃出現血塊，蛋白也被染成紅色，畫面有點嚇人。原PO說這是從超市買回來的盒裝蛋，不知道是什麼原因造成的，不過聞起來很正常，於是發文問大家「這個蛋怎麼了？」

貼文引起眾人臆測，「母雞第一次生蛋，就會這樣子的，有養過母雞的鄉下人都知道」、「這我碰過，農場回覆是因為母雞下蛋時受到驚嚇所導致，機率是微乎其微」、「這應該不是蛋雞下的蛋，而是孵小雞的雞蛋，這已經是受精蛋了」、「不要為了一顆異常蛋而吃下肚，傷害自己身體為要啊」、「這是年輕母雞的蛋，排卵時，太用力拉扯，所以產生血絲，是質量好的雞蛋喔」、「烏魚子買到血子都是加高價格買的，你賺到了」。

不過有內行網友解釋，「血斑蛋。母雞輸卵管可能有情況，丟掉就好，一般蛋雞場整場沒一隻公雞要怎麼受精」、「母雞可能卵巢或是輸卵管發炎，血液混入的結果」、「其實這種帶有血絲的雞蛋被稱之為『血斑蛋』。『血斑』源自母雞卵巢或輸卵管的輕微出血。血液滲到卵黃上，被包裹到蛋中，就形成了『血斑蛋』。把雞蛋加工煮熟，食用是沒有問題的」。