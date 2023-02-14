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吃素易營養不良？專家破解迷思 把握這幾點安心吃

健康醫療網／記者王冠廷報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

近年來，素食漸漸成為現代人重視健康的飲食選擇，相較於傳統認知的宗教素，更像是一種純粹的飲食選擇！不論是隨著重視環保議題、愛護動物，或純粹希望攝取更多蔬食，都讓茹素意識更加抬頭，越受重視。

環保、健康意識抬頭 素食品項具多樣性

營養師侯沂錚表示，早期因宗教素的需求，各家業者致力於發展各式黃豆素食原料，進而奠定素食市場的實力與競爭力。從宗教一路延伸到環保、健康意識，吃素變得越來越平易近人。

聰明選擇素食 也能營養均衡

然而，飲食本就存在許多迷思，素食當然也不例外。侯沂錚營養師說明，過去許多人會認為吃素容易造成營養不均衡，多數的原因是認為蛋白質的來源是肉類，事實上，素食中有許多植物性蛋白，因此透過素食來獲取得蛋白質是可行的。少數的維生素和礦物質缺乏情形，很容易在純素食族群中出現，但這樣的缺憾也能透過服用營養補充劑達到效果。

消費者滿需求 這樣挑安心茹素

消費者如何滿足自身的素食需求？台灣衛生福利部在法規上其實有明文規定，管制範圍從嚴格到寬鬆可以依序分為﹔全素或純素（不含奶蛋、五辛）、蛋素（全素或純素及蛋製品）、奶素（全素或純素及奶製品）、奶蛋素（全素或純素及奶蛋製品）、植物五辛素（含五辛、奶蛋製品〔含奶或蛋者須於內容物名稱說明〕），上述細項分類也能透過包裝標示輕鬆辨別。

面對市場上琳瑯滿目的素食選擇，食藥署提醒，無論是何種飲食選擇，最重要的是適量與適度，選擇不過度調味或加工的素食產品，才能吃出安心與健康。

【延伸閱讀】

把握健康素食原則　營養「吃素」夯風潮

研究：蔬食飲食有效降低32%糖尿病、腎病變風險

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56760

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https://www.healthnews.com.tw

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