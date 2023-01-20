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巴黎第1間台灣素食店 法饕客大讚台式創意風味

中央社／巴黎20日專電
旅法台僑秦怡婷從原本醫護工作轉換跑道，因COVID-19失去至親後決定開設巴黎第一間台灣素食餐廳Chez Eating。圖為去年聖誕節前夕，Chez Eating邀請台灣手工職人一起打造「布.陶.食」市集，結合聖誕餅乾、台灣食品、手工裁縫布料家Charlotte（右一）及手作陶藝家Flora（右二）。（中央社）
旅法台僑秦怡婷從原本醫護工作轉換跑道，因COVID-19失去至親後決定開設巴黎第一間台灣素食餐廳Chez Eating。圖為去年聖誕節前夕，Chez Eating邀請台灣手工職人一起打造「布.陶.食」市集，結合聖誕餅乾、台灣食品、手工裁縫布料家Charlotte（右一）及手作陶藝家Flora（右二）。（中央社）

旅法台僑秦怡婷從原本醫護工作轉換跑道，因COVID-19失去至親後決定開設巴黎第一間台灣素食餐廳Chez Eating，為饕客帶來台式風味的素食饗宴，也盼做好國民外交，讓更多人認識台灣。

秦怡婷原本在台灣是放射診斷科人員，最初與法國結緣只因覺得法國香頌很美，便開始學習法文，並在工作幾年後來法國留學。原本只打算停留1年，沒想到人生軌跡因此改變，至今旅法近20年。

她在第戎（Dijon）結識未來的先生，但1年後回台兩人只能開啟6年的遠距離戀愛馬拉松，直到2007年在法國結為連理。

秦怡婷因COVID-19失去至親後決定結合美食與環境，打造巴黎第一間台灣素食餐廳...
秦怡婷因COVID-19失去至親後決定結合美食與環境，打造巴黎第一間台灣素食餐廳，以台式素食創意擄獲法國肉食主義饕客的胃，手中是以燕麥奶加台灣豆腐乳為高湯的烏龍麵，搭配烤豆包，味美又具飽足感。（中央社）

由於台灣放射科背景無法在法國獲得同等學歷認證，秦怡婷必須另謀出路，剛好老家是做「紅龜粿」，因此她對於手作甜食有從小就培養出熟悉感，便決定學習這門手藝。

然而事與願違，年過30又沒有正規法國甜點店經驗的秦怡婷找不到工作，最後開始在法國多家台灣與日本餐廳工作。10年間從打工人做到主廚，對食譜研發與餐飲經營逐漸累積了自己的想法。

2020年1月，秦怡婷辭職準備大展身手，在巴黎開創自己的路。沒想到2個月後，COVID-19疫情打亂計畫，一切延後，她又暫時回到員工身分。

更糟的是，疫情期間一位至親因感染而驟逝，心痛讓秦怡婷一度失去戰鬥的力氣。

沈澱一段時間後，她想起那位至親對她創業的鼓勵與信任，朋友也一路陪伴，因此決定跨出這一步。秦怡婷說：「心中還是有那把火，這個念頭支撐了我，我不希望來法國只為另一半而活，也要為自己而活，把我的手藝展現給大家。」

至親的離開讓秦怡婷反思人類和環境的關係，自問餐飲業如何為環境有所貢獻，突然開素食餐廳的念頭閃過，起初連自己也覺得不可思議，因為雖然母親茹素，但她本身並不吃素。

後來她開始嘗試一天一素餐，覺得理念可行，便踏上巴黎第一間台灣素食餐廳Chez Eating冒險之路，「少一餐肉，就是更善待環境一些，希望把善意傳遞出去」。

準備租店面時，發現房東正巧是台灣餐廳的粉絲，最愛牛肉麵。靠著台灣美食的魅力，麻煩的店面租賃順利完成，餐廳10月10日開幕當天，房東一家依約成為店裡第一組客人。

因母親茹素，所以秦怡婷對台灣素食料理有一定認識，但她不用素食加工品，而是活用台灣食材與醬料，在台式料理中加上亞洲元素與創意，例如台灣的桔醬、豆包、客家婆菜、燕麥奶高湯等，都在秦怡婷手中展現新意。

據法國國家農水產機構（FranceAgriMer）資料，法國茹素者占2.2%，低於全球平均5%，純素料理的市場相對較小。秦怡婷說，7成客人都非素食者，但法國人樂於嘗試，因此須以味道留住客人。

在附近工作的吉米（Jimi）和馬提斯（Mathis）都是肉食主義者，卻也是店裡常客，他們告訴中央社，會光顧是因為很美味也很有創意，「不會特別覺得是在吃素」。

常客季佑（Guillaume）則吃素，他之前未在Google上為任何餐廳留評論，Chez Eating讓他破例了，「這裡已成為我最愛的餐廳，現在我很想造訪台灣」。

他表示料理非常細膩和精準，基本食材在秦怡婷創意巧手下總有不同味道和口感；料理和醬汁也非常多元。另外，老闆的熱情好客也是受歡迎的原因。

秦怡婷總會在客人好奇詢問時藉機介紹台灣食材並推廣家鄉。她向中央社說，想讓法國人更認識台灣料理。「在國外的台灣人一定都會想介紹家鄉的東西，用台灣的產品做出屬於自己的味道，希望讓他們對台灣有好印象，盡己努力做國民外交。」

記者詢問希望這家店為客人帶來什麼，秦怡婷笑著指向暖黃色調的店門與內裝，表示初衷就是希望客人來到店裡有「維他命C」和「充電」的感覺。「在這裡，無論是空間和食物都是友善的，希望回饋這土地上曾幫助過我的所有人。」

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