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有神快拜？她下鍋煮麵卻整鍋燒起來 網傻眼：發爐了嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
網友在家煮麵，沒想到麵條卻燒了起來，讓眾人看了笑說以為是發爐。（截圖自臉書）
網友在家煮麵，沒想到麵條卻燒了起來，讓眾人看了笑說以為是發爐。（截圖自臉書）

煮麵煮到發爐？一名女網友日前在家肚子餓想煮麵來吃，她自認為煮麵難不倒她，但沒想到麵條卻燒了起來，不說還以為是燒香發爐。她把照片上傳到臉書上卻笑翻眾人，鄉民們都笑說「有神快拜」。

網友在臉書社團發文說，日前媽媽不在家，因為肚子餓所以想要煮個麵來邊吃邊追劇。她認為自己會煮泡麵，因此煮麵條應該也不難，可是沒想到麵條放到鍋子裡頭後沒多久，竟然燒了起來，「我是真的差一點點就把我家廚房炸了」。

從照片看到，鍋子裡放了大把的麵條，一半在水裡面，另一半則露在鍋子外，但露在外頭的麵條頂部全都變黑，甚至還燃燒起來，不說還讓人以為是廟裡的香「發爐」。

照片讓眾人看了全笑翻，「我以為拜拜發爐了」、「我以為來到靈異公社」、「恭喜啊，今年妳是爐主」、「這個娶回家應該要保火險」、「發爐麵？」、「有神快拜」、「這是拜灶神？」、「這個是濕式天公爐嗎？」、「妳是想煮麵吃，還是拜地基主？地基主不用這麼多支香啦」、「正宗鍋燒麵」、「煮麵順便拜拜」、「妳這是煮麵嗎？根本是燒香吧」、「妳也蠻淡定的啊，先拍照再說」。

還有網友建議方法，「丟到鍋子裡時要散開放，然後把麵條攪拌到湯裡才不會燒起來」、「水熱了再丟麵條吧」、「妳的那種麵，火要開中小火，不能開大火；水要讓它滾再放麵！不然妳真的會把妳家廚房給炸了」、「麵遇熱水軟了就要用筷子撇進去鍋裡，這樣整個外露火又大，一定整個燒起來…麵製品都有油脂啊」、「是火開太大無誤！正常是水煮滾後轉小火、放麵條，待麵條軟化沉進水裡後，再轉中火煮至麵條心熟透」。

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