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推在地口味、強打廣告 瑪氏想要消費者吃下更多巧克力

編譯季晶晶／即時報導
糖果大廠瑪氏認為新興市場擁有巨大商機，想說服消費者吃下更多巧克力。(路透)
糖果大廠瑪氏認為新興市場擁有巨大商機，想說服消費者吃下更多巧克力。(路透)

金融時報報導，全球最大的糖果製造商瑪氏（Mars）努力想說服開發中國家消費者多吃巧克力，訂下在截至2024年的五年內，新興市場糖果淨銷售額增加一倍的目標。

根據瑪氏旗下零食部門Mars Wrigley的全球新興市場主管Blas Maquivar，相較於歐洲消費者每年平均吃掉7公斤巧克力，印度墨西哥還不到十分之一，肯亞和奈及利亞是更少的200公克，換句話說，新興市場存在「巨大的機會」。

瑪氏的產品包括M&M和Maltesers，2019年為零食業務成立新興市場部門，目前將成長目標的四分之三放在說服大家多吃巧克，而非從競爭對手那裡搶奪市占。根據Euromoitor，瑪氏零食部門的全球市占率是12.4%。

最大部門是寵物食品和服務的瑪氏很少揭露財務資訊，聲稱今年銷售達到近450億美元，新興市場的糖果占25億美元。

為推高銷售，瑪氏打算讓產品能更常出現在關鍵新興市場的獨立小店，由目前的40%升高到60%，這些市場包括墨西哥、巴西、沙烏地阿拉伯、阿聯、菲律賓、肯亞、奈及利亞、埃及，印度和南韓。中國大陸屬於另一個部門。

該公司也計畫多打廣告，每年增加約30%，並提供有在地特色的產品，包括六個月前在巴西推出培根口味的Snickers巧克力，印度則推出開心果和番紅花口味。

被問到瑪氏努力推動大家多吃巧克力可能對健康產生的影響時，Maquivar表示，認知全球追求健康與福祉的大趨勢，為持續成為超級成功的零食大廠，瑪氏會調整產品組合，提供更多選擇。

新興市場 印度 墨西哥

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