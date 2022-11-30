花椰菜一堆蟲他崩潰問「怎麼洗？」內行人推薦一物加水

花椰菜。(本報資料照片)

十字花科蔬菜營養價值高，被認為是抗癌、預防糖尿病 、降低心血管疾病 等的「超級食物」，不過有網友日前買了花椰菜，在清洗過程中竟洗出好多隻的「菜蟲」，讓他看了很崩潰。事後他拍下照片上傳到臉書 上，求助網友是否有什麼方法清洗比較輕鬆，有過來人就建議使用一物品加水可以輕鬆解決。

從網友在臉書貼出的照片看到，碗裡有幾十隻綠色的「菜蟲」，原來這些都是洗花椰菜時洗出來的，只不過這也花了網友不少時間，讓他無奈地想問「花椰菜該怎麼洗比較輕鬆啊？好多高蛋白」。

不少人搞笑地說「我都直接吃掉，管他的，還挑啊，上帝的恩賜耶」、「自從老花眼後，就什麼也看不見啦」、「也太多隻了，祖宗八代了吧」、「夾菜的時候別戴眼鏡，一口吞下去」、「炒菜不用放肉絲的概念」、「不要問正確的洗法，要問正確的吃法，就是不要盯著牠看」。

網友買了花椰菜卻洗出一堆蟲。（截圖自臉書）

還有網友分享處理方式，「有一篇文章說要先切成一口一口，然後裝到袋子內，灌滿水狂搖，完成」、「用淘米水浸泡，蟲都跑出來」、「熱水燙一下，會跑出來」、「清水洗過後，再用滾水煮個30秒，通常都會浮上水面了，這樣炒的時候也比較省時」、「會先整支倒著用40-50度的水洗，之後切開一朵朵，用袋子裝水搓揉洗，可以使用食用小蘇打」、「我都切小塊一點，再用蔬果清潔液清洗」。

更有人建議麵粉加水非常好用，「削皮切好後，泡麵粉水，因麵粉的吸附力很強，你會看到很精彩的東西都被洗起來了」、「我是用麵粉水去泡花椰菜，蟲卵就會浮上來，再用流水去沖花椰菜，大致上都會洗很乾淨的」、「用麵粉、太白粉什麼的也都可以」、「我都先泡麵粉水，放到洗菜盆再用流動的熱水沖，期間去切水果，弄完水果就差不多沖完了」、「麵粉+鹽，浸泡10分鐘」。