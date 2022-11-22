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乳糖不耐或蛋奶過敏也能吃 全球「素起司」市場上看70億美元

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

近年環保意識和健康風潮帶動「吃素」風潮，好萊塢名人們愛吃的「純素起司」不僅更健康也更美味，而且過敏者、乳糖不耐症的人也可以吃。據BBC報導，素起司在歐美的市場蓬勃發展，市場情報公司 Transparency Market Research更指出，全球素起司的銷售額到2030年將上看至70億美元。

「純素起司」不用動物性食材，而是用豆腐、豆漿及堅果製成的發酵起司，並透過調整酸度、鹽分、香料，依不同的用途凝固，重現各種起司的風味與口感。

素起司含有植物性乳酸菌蛋白質，有助改善腸道環境、增肌減脂，即使是乳糖不耐症患者或是蛋奶過敏族群也能吃。最基本的吃法就是當作起司，搭配沙拉或麵包，也可以做成奶油濃湯、起司通心麵，甚至連提拉米蘇、起司塔等甜點都可以。

對於素食者來說，起司是難以戒掉的美食之一。市場情報公司Transparency Market Research 2020年就發表研究表示，自新冠病毒爆發以來，民眾對植物性替代品的需求大幅增加，純素起司成為熱門話題，不僅市場遍及全球，且持續強勁增長。到2030年，銷售額預計將從2020年的25億美元增至70億美元。

風味應有盡有 還能做素起司火鍋

全球素起司龍頭廠商的北歐負責人維多利亞斯萊特（Victoria Slater）透露，自家素起司成功之道在於使用椰子澱粉製成，仿造卡門貝爾乳酪和藍紋乳酪，可符合不同國家的飲食需求，出口國家遍及美國、英國、德國和荷蘭。

布拉德范斯通（Brad Vanstone）自小在祖父母的牧場工作，2017經營起一家「素起司」公司，利用各式豆類打造素起司，模仿高達起司、巴馬乾酪、羊乳酪等，還能做成風味濃郁的「素起司火鍋」。

另有廠商於今年發表一項研究表示，素起司產品在製造過程中釋放的碳量，僅僅是一般奶製起司碳排放量的一半。

市場洞察公司Mintel的食品飲料研究分析師安哈拉德古德（Angharad Goode）表示，公眾對可持續發展的關注度越來越高，許多人開始重新評估他們的乳製品使用情況。 純素起司越來越受歡迎的原因很簡單，因為現在在市面上更容易買到，這提高了可用性和知名度，並有助於加強價格競爭。

原文出處：https://www.bbc.com/news/business-63633479

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55828


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