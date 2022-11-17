罐頭食品怎麼挑？「4個小祕訣」跟著做準沒錯

（圖：健康醫療網提供）

走進超市或賣場，層架上總擺滿了形形色色的罐頭食品！到底罐頭是如何製成？應如何挑選呢？

台灣食藥署說明，罐頭是將食品封裝於密閉容器內，在封裝前或封裝後，經過商業滅菌的加工方式，使微生物不再繁殖，且無有害活性微生物及其孢子存在，進而可在室溫下長期保存。

市面上的常溫保存罐頭，包括：金屬罐裝的鮪魚罐頭、肉醬罐頭，玻璃瓶裝的醬菜罐頭，殺菌軟袋裝的火鍋湯底，泡麵內的調理包，寶特瓶及鋁箔包裝的茶類飲料，以及常見的豆奶、保久乳等，都屬於廣義的罐頭食品。

不只看外表 也要看內涵

罐頭食品要如何挑選？食藥署提出下列四個觀察點，若遇到這些情形，應避免挑選與食用：

（1） 金屬罐類：外觀出現膨脹、生鏽、凹陷、變形等。

（2） 玻璃瓶類：瓶蓋上設計真空安全鈕已浮起、或封蓋不完全的情形。

（3） 殺菌軟袋類：出現不正常膨脹或封口不完全造成內容物滲漏。

（4） 打開罐頭食品後，觀察內容物有無變色或不正常的變質現象，像是結塊、沉澱、異味、酸敗等。

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資料來源：健康醫療網

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