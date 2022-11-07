台灣好市多客製化蛋糕「白花配紅字」 網：噴漆討債？

網友在好市多購買客製化蛋糕。（記者林俊良／攝影）

美式賣場好市多 （Costco ）的販售品項豐富，其中蛋糕類的CP值相當高，不僅價格很便宜，顧客還可以客製化設計。不過，一名網友在臉書 上發文，分享自己在好市多買的蛋糕樣式，而貼文曝光後也掀起討論，有網友笑翻表示「不好意思…怎麼有種噴漆討債的既視感」。

網友分享在好市多購買的客製化蛋糕。（截圖自臉書社團／＠Costco好市多 商品經驗老實說）

一名網友在臉書社團上發文，他在貼文開頭就直呼「錯誤期待，算我錯，以後大家還是讓好市多自己配蛋糕跟內容好了」，網友透露夥伴們生日時，想說可以買一個好市多的客製化蛋糕，總共有12種模板可以選，還可以寫想寫的內容。

然而，網友因為不知道文字內容能不能選顏色，於是自己就沒有選，但希望蛋糕整體上可以看起來典雅一點，就選了最百搭的純白色。沒想到，好市多直接幫他搭配熱情的紅色字體，令他嚇壞寫道「白色花花加上暈開的紅字…我下次乖乖買隔壁的藍莓起司蛋糕」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「好像別人欠錢，在別人家鐵門噴漆的感覺」、「這麼有名氣有人氣的賣場，竟然產出這種蛋糕…口味先不談，外觀真的醜到不行」、「暈的很有意境耶，下次請他寫玫瑰瞳鈴眼好了」、「這字…是師傅叫他國小的小孩幫忙寫的吧」、「這三個紅字警告意味濃厚」。

也有網友提出建議，「去買一盒藍莓，把玫瑰花旁邊鋪滿，把字蓋掉就美了」、「店內買馬卡龍擺上去」、「灑一些彩色糖粉」、「我會趕快去買水果切一切擺上去」、「我覺得很適合買來當基底蛋糕、花樣再自行設計」、「把紅色字挖掉，趕緊疊上一些水果或餅乾裝飾」、「買盒藍莓自己加工一下」。