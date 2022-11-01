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祖厝挖到可食用的50年「黑金傳家寶」網羨：有錢買不到

聯合新聞網／即時報導
有網友在整理家中祖厝時，意外發現曾祖母50年前留下的「傳家寶」。示意圖。（取材自ingimage）
有網友在整理家中祖厝時，意外發現曾祖母50年前留下的「傳家寶」。示意圖。（取材自ingimage）

大掃除往往會發現意想不到的舊物，日前就有民眾在整理祖厝時發現一個陳年老甕，一打開發現原來是曾祖母年輕時醃的「黑金」菜脯，已有50年歷史，讓不少網友看了直呼羨慕，「有錢也買不到，喉嚨痛的時候很好用」。

近日一位民眾在臉書社團發文表示，他在打掃祖厝時意外發現超過50年的祖傳黑金，「打掃祖厝時開玩笑說會不會發現黃金，結果發現曾祖母年輕時候醃的老菜脯，至今已超過50年的黑金。」他還上傳照片分享，只見畫面中一條條菜脯均為深褐色，外表激似梅乾菜。

有網友好奇問黑成這樣是否還可以吃，眾人紛紛表示，這不僅沒壞，而且還要價不斐，「這很值錢欸」、「愈久愈貴」、「發財了！發財了！」、「陳年老黑金很有價值」、「一堆人要」、「兩年前有人跟我買一斤500，我賣她4斤」、「20年的大概1公克1元，50年的該不會可以賣到1公克10元吧！」、「非常好吃，我吃過15年的」。

更有不少網友點出其具特殊療效，「有錢也買不到，喉嚨痛的時候很好用」、「煮雞湯很好喝，如果久咳不癒，剪一小段泡水喝也很有療效」、「之前朋友感冒喉嚨啞掉，煮一鍋喝2天，第4天去比歌唱決賽拿下第2名，聲音直接恢復」、「止咳聖品」。

甕一打開，原來是曾祖母年輕時醃的菜脯，讓許多網友羨慕稱「花錢也買不到」。（取材自...
甕一打開，原來是曾祖母年輕時醃的菜脯，讓許多網友羨慕稱「花錢也買不到」。（取材自臉書）

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