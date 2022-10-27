好市多腰果推玻璃罐裝「變貴量少」 網熱議：味道有差
賣場好市多（Costco）的大罐堅果是許多忠實顧客的必買商品，近日一位酷愛腰果的網友驚喜發現，除了常見的塑膠罐裝，好市多也推出了玻璃罐裝的大罐腰果，讓特別講究包裝的她眼前一亮，直呼「玻璃瓶腰果完勝」，不過貼文一出，意外掀起兩方論戰，不少網友直指「調味上的差異」拒買玻璃罐。
一名住在台灣的網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，她近日逛好市多時發現新品「經典腰果玻璃罐裝」，並將其與另一款塑膠罐裝的「無調味腰果」進行比較，她評價，「我是外貌協會，看到玻璃瓶沒有抵抗力，但認真比較後覺得其實玻璃瓶更划算。」她指出「經典腰果玻璃罐裝」的罐身更大，雖然貴了110元（台幣，約3.4美元），重量少了60公克，但若算作多買了一個玻璃罐也挺划算。
一些網友附和道，「我可能也會買玻璃罐，吃完裝東西」、「玻璃控+1，而且吃完罐子很好利用耶…列入購物清單」、「這個瓶子我可以」、「我也愛玻璃罐加上金屬蓋的質感，還有鐵盒裝的點心也是大加分」、「當然是玻璃罐好用啊！吃完洗乾淨還可以裝其他食材或當儲物罐」、「海鹽也不便宜啊，自然要增加成本」。
不過另有網友指出，玻璃罐腰果有加海鹽調味，味道太鹹絕對不買，「曾因玻璃瓶的美貌買過，吃一顆秒退，死鹹無比」、「但玻璃瓶有加海鹽，很鹹喔」、「玻璃瓶過鹹」。也有網友較重視實際面，「我比較實際，會選重量多、價錢低的」、「最終都是垃圾，為什麼要多花110買難處理、易碎、碳足跡高的玻璃瓶？」、「其實貴了27%，海報上面已經幫你算好每100g的價格了」。
不只台灣好市多，這一兩年也有北美消費者發現玻璃罐裝的腰果，加拿大、美國舊金山灣區和西雅圖等地的好市多都曾有消費者買到玻璃罐裝腰果，包裝的差異也在論壇Reddit上引起討論，有不少人表示更願意買玻璃罐裝的版本，也有人認為可能是因為玻璃罐可回收、塑膠原料短缺等原因所以換包裝。
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