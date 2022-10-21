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麵包高熱量卻戒不掉 日媒分析3要點「想減肥該怎麼吃」

聯合新聞網／即時報導
麵包、吐司其實隱含著許多熱量，不適合正在減肥的人。（圖片來源／ingimage）
麵包、吐司其實隱含著許多熱量，不適合正在減肥的人。（圖片來源／ingimage）

麵包、吐司是常見的主食。然而隨著種類不同，有的麵包裡頭可能藏有大量的精緻澱粉、奶油等等，造成熱量過高，對想減重的人尤其不合適。近來日本媒體「朝時間.jp」，就分析若是在減肥過程中想吃麵包時，需要注意的三個地方。

1.選用減糖、全麥等低熱量的麵包

一般的麵包在製作時，會使用許多砂糖、奶油等高熱量材料。特殊口味的麵包裡頭，更可能包含著咖哩、巧克力或炸物等等。因此如果不想攝取太多熱量，就該挑選全麥麵包、法式長棍麵包、減糖類型麵包，以及配料由蛋白質為主的麵包，才能夠兼顧健康。

2.吃吐司時，注意卡路里的攝取量

每個人一天的基礎代謝量不同，如果是基礎代謝1100卡左右的人，一餐最好得控制在300至400卡左右，若是過量就容易肥胖。然而一片2公分厚的吐司，大概就有約150卡的熱量，再加上起司、生菜、蛋和醬料等等，很容易就會超過300大卡，需要多加留意。

3.吐司不要每天吃，且一天最多吃一次

雖然吐司是能夠快速料理，也方便直接抓著吃的食物，不過正餐吃吐司，肚子其實餓得比吃其他主食還要快，而且和菜色豐富的便當比起來，營養也不夠均衡。若是喜歡吐司，不妨直接挑選價格較貴的高級吐司食用，並當作是嘴饞時的「獎勵」，讓自己能夠享用特別美味的吐司，也會自然顧慮價格，而不容易在短期間內通通吃光。

肥胖 蛋白質 減重

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