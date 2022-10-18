白米驚見「滿滿米蟲」釣出一堆苦主 內行這1招輕鬆搞定

一位民眾發現好市多買的白米長出「滿滿米蟲」，網友推薦一招保存妙方包準杜絕。（截圖自臉書）

近日一位台灣網友從美式賣場好市多 （Costco ）購入一袋白米，卻發現才過沒幾天，白米就長出一堆黑色米蟲，令他驚嚇萬分。有人建議米買回家先做「這件事」，就能杜絕米蟲。

一名網友在臉書 社團上傳幾段影片，畫面為一袋真空裝白米，一打開裡頭布滿許多黑色點點，放大一看才知是米蟲大軍已經入主，「雖說有米蟲表示沒有農藥，但是多到嚇死人，之前買傳統米店的頂多就是一個家族，這一包應該是該是在開超大型宗親會了吧。棄之可惜，食之怕怕。」

一些網友表示自己也是苦主，「我也買過這大包裝的米，也是長很多米蟲」、「這牌子就賣米蟲的，可以爬文參考別的牌子」、「這包米真的⋯一開始就有『住戶』在裡面了」、「這一個真的超會長米蟲的！非常容易！」、「我也買過這家米蟲米，所以它再怎麼折價，我都不心動」。