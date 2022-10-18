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白米驚見「滿滿米蟲」釣出一堆苦主 內行這1招輕鬆搞定

聯合新聞網／即時報導
一位民眾發現好市多買的白米長出「滿滿米蟲」，網友推薦一招保存妙方包準杜絕。（截圖自臉書）
一位民眾發現好市多買的白米長出「滿滿米蟲」，網友推薦一招保存妙方包準杜絕。（截圖自臉書）

近日一位台灣網友從美式賣場好市多Costco）購入一袋白米，卻發現才過沒幾天，白米就長出一堆黑色米蟲，令他驚嚇萬分。有人建議米買回家先做「這件事」，就能杜絕米蟲。

一名網友在臉書社團上傳幾段影片，畫面為一袋真空裝白米，一打開裡頭布滿許多黑色點點，放大一看才知是米蟲大軍已經入主，「雖說有米蟲表示沒有農藥，但是多到嚇死人，之前買傳統米店的頂多就是一個家族，這一包應該是該是在開超大型宗親會了吧。棄之可惜，食之怕怕。」

一些網友表示自己也是苦主，「我也買過這大包裝的米，也是長很多米蟲」、「這牌子就賣米蟲的，可以爬文參考別的牌子」、「這包米真的⋯一開始就有『住戶』在裡面了」、「這一個真的超會長米蟲的！非常容易！」、「我也買過這家米蟲米，所以它再怎麼折價，我都不心動」。

不過有網友指出長米蟲與有無農藥並無關聯，應是保存不當所導致，「沒加料的米沒真空、沒冷藏正常來說兩周就都是蟲了」、「這和農藥多寡無關，是因為穀倉或碾米後的存放處有米蟲或蟲卵，才會如此。最好的保存方式就是全程放冷藏」、「先放冷凍一晚，之後再放冷藏長期保存」、「我都是買回來分裝放冰箱冷藏，這樣就不會有米蟲了」。

將影片畫面放大看後，可見黑色點點是一隻隻米蟲。（截圖自臉書）
將影片畫面放大看後，可見黑色點點是一隻隻米蟲。（截圖自臉書）

好市多 臉書 Costco

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