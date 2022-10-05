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台式泰國菜前進美國 瓦城宣布明年插旗加州

中央社／台北5日電
瓦城集團預計2023年第3季在加州開出美國首間瓦城。（圖：瓦城提供）
瓦城集團預計2023年第3季在加州開出美國首間瓦城。（圖：瓦城提供）

台灣餐飲集團瓦城將重啟美國計畫，預計2023年第3季在加州開出美國首間瓦城；董事長徐承義也表示，已停止在中國市場展店，一方面因為疫情，另一方面是想聚焦美國市場。

隨著疫情趨穩，餐飲業終於迎來曙光，連鎖餐飲集團瓦城泰統董事長徐承義睽違逾3年再度舉辦記者會，分享疫情期間布局，以及赴美展店計畫。

徐承義表示，於疫情期間迅速調整營運策略、不斷推出應變措施，今年7月重回營運成長軌道，創下年增率近97%的成績。

針對美國市場，他表示，全美東方菜系餐廳有7萬家，僅7%為連鎖餐飲集團，目前泰國菜系餐廳店數約5000家，單一品牌的連鎖店更不超過5家。

徐承義表示，原先計劃2021年赴美，但因為疫情干擾延後，現在邁向美國市場的海外展店計畫已重啟，計劃2023年第3季於南加州開出美國首店。

未來展店計畫方面，他表示，第一階段以南加州為目標，未來將擴展到全美地區。

疫情過後，台灣餐飲品牌陸續計劃前進美國市場，八方雲集今年3月已插旗南加州工業市，六角集團旗下「段純貞牛肉麵」將於加州開出二店，路易莎、胡同燒肉也規劃明年前進美國。

徐承義表示，「瓦城已經看美國市場很多年了」，認為美國是很成熟的餐飲市場，尤其當地近幾年對亞洲餐飲口味喜愛程度很高，樂見台灣餐飲品牌前進美國的趨勢，但有沒有「核心競爭力」是關鍵，畢竟美國食材、人力和租金成本較高都是挑戰。

疫情 加州 南加

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