柚子還不到退場時機 可緩解情緒和睡眠障礙

圖片來源 ／健康醫療網

中秋節剛過，家裡是否還有沒吃完的柚子？台灣衛生福利部台北醫院中醫科鄭伊倫醫師表示，《本草綱目》中提及柚子有幫助消化、醒酒、促進食慾、清腸通便的效果，其實柚子的好處不止這些，如果使用的好，不但能美白、減重 ，還能緩解情緒緊繃、睡眠障礙與經前不適。

富含膳食纖維 還有高含量的鈣

鄭伊倫醫師表示，柚子有豐富的維生素C，可以抗發炎、抗氧化、美白並防止色素沉澱，同時也是促進膠原蛋白生成、助修復傷口及淡疤的好幫手，中秋時節想大啖烤肉卻又怕胖的族群，在烤肉醬中加入部分柚子果肉，或是以適量柚子及柚子汁作為烤肉的隨餐水果，除了解油膩以外，因為柚子富含膳食纖維，食用適當的分量不但不會胖，還可以促進腸道排空，不因為積食增加身體負擔，且抗氧化的作用更可以降低在燒烤過程中，體內自由基對細胞的損傷。

而柚子內高含量的鈣、磷可以強健骨骼、預防骨質疏鬆，且有穩定神經，幫助睡眠的效果，因此除了內服，還可以外用，例如容易情緒緊繃、睡眠障礙、或是經前不適症狀明顯的族群，也可以試試以柚子皮泡澡或足浴。透過柚皮疏肝理氣，在舒緩疲勞緊繃、胸悶喘咳、腹悶脹氣上都有不錯的效果，做法簡單，在家即可DIY。

柚子含高鉀 藥物不同食

柚子皮泡浴或足浴步驟：1.將柚子剝食後，柚皮清洗乾淨風乾。2.取一鍋水煮沸後，置入風乾柚皮泡軟，或先置入柚子皮加蓋後再煮沸。3.兌入適量溫水調成舒適的溫度，即可泡澡或足浴。

鄭伊倫醫師也提醒，柚子含有高鉀以及容易與多種藥物產生交互作用的「呋喃香豆素(furanocoumarin)」，因此在食用方面要留意，對於慢性腎病限鉀的病人，以及有使用降血壓 藥、降血脂藥、心律不整、抗凝血劑等心血管疾病 用藥；或使用免疫抑制劑；或鎮靜、抗癲癇、抗憂鬱的身心科相關用藥的病人，都應避免食用，以免出現影響藥物效果或其他反應。

酸性柚子刺激 胃食道逆流

酸性的柚子容易刺激胃酸分泌，胃食道逆流與有慢性胃的人要酌量食用，另外，柚子在中醫是屬於寒性食物，如果本身為虛寒怕冷、經期腹冷、食冰腹痛或是容易腹瀉的女性，建議不宜多吃。

每一次食用份量的大小要控制在3至4瓣柚子內，並配合薑茶或黑糖薑飲用，如此可以滿足享用柚子樂趣，也能緩解寒性，避免身體不適。

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資料來源：健康醫療網

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