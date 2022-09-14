我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暖心聲明 安妮公主：榮幸與母親共度她生命最後24小時

每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高

柚子還不到退場時機 可緩解情緒和睡眠障礙

健康醫療網／記者林怡亭報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

中秋節剛過，家裡是否還有沒吃完的柚子？台灣衛生福利部台北醫院中醫科鄭伊倫醫師表示，《本草綱目》中提及柚子有幫助消化、醒酒、促進食慾、清腸通便的效果，其實柚子的好處不止這些，如果使用的好，不但能美白、減重，還能緩解情緒緊繃、睡眠障礙與經前不適。

富含膳食纖維 還有高含量的鈣

鄭伊倫醫師表示，柚子有豐富的維生素C，可以抗發炎、抗氧化、美白並防止色素沉澱，同時也是促進膠原蛋白生成、助修復傷口及淡疤的好幫手，中秋時節想大啖烤肉卻又怕胖的族群，在烤肉醬中加入部分柚子果肉，或是以適量柚子及柚子汁作為烤肉的隨餐水果，除了解油膩以外，因為柚子富含膳食纖維，食用適當的分量不但不會胖，還可以促進腸道排空，不因為積食增加身體負擔，且抗氧化的作用更可以降低在燒烤過程中，體內自由基對細胞的損傷。

而柚子內高含量的鈣、磷可以強健骨骼、預防骨質疏鬆，且有穩定神經，幫助睡眠的效果，因此除了內服，還可以外用，例如容易情緒緊繃、睡眠障礙、或是經前不適症狀明顯的族群，也可以試試以柚子皮泡澡或足浴。透過柚皮疏肝理氣，在舒緩疲勞緊繃、胸悶喘咳、腹悶脹氣上都有不錯的效果，做法簡單，在家即可DIY。

柚子含高鉀 藥物不同食

柚子皮泡浴或足浴步驟：1.將柚子剝食後，柚皮清洗乾淨風乾。2.取一鍋水煮沸後，置入風乾柚皮泡軟，或先置入柚子皮加蓋後再煮沸。3.兌入適量溫水調成舒適的溫度，即可泡澡或足浴。

鄭伊倫醫師也提醒，柚子含有高鉀以及容易與多種藥物產生交互作用的「呋喃香豆素(furanocoumarin)」，因此在食用方面要留意，對於慢性腎病限鉀的病人，以及有使用降血壓藥、降血脂藥、心律不整、抗凝血劑等心血管疾病用藥；或使用免疫抑制劑；或鎮靜、抗癲癇、抗憂鬱的身心科相關用藥的病人，都應避免食用，以免出現影響藥物效果或其他反應。

酸性柚子刺激 胃食道逆流

酸性的柚子容易刺激胃酸分泌，胃食道逆流與有慢性胃的人要酌量食用，另外，柚子在中醫是屬於寒性食物，如果本身為虛寒怕冷、經期腹冷、食冰腹痛或是容易腹瀉的女性，建議不宜多吃。

每一次食用份量的大小要控制在3至4瓣柚子內，並配合薑茶或黑糖薑飲用，如此可以滿足享用柚子樂趣，也能緩解寒性，避免身體不適。

【延伸閱讀】

預防女性癌王「乳癌」，醫籲：定期篩檢很重要

暑假吃太油捐血驚見乳糜血！營養師揭「六大飲食建議」


資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55080


喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

血壓 心血管疾病 減重

上一則

滑嫩美味 白切雞

延伸閱讀

過度依賴止痛藥 恐讓頭痛加劇「緩解新解方」看這裡

過度依賴止痛藥 恐讓頭痛加劇「緩解新解方」看這裡
從小到大吃柚子沾醬油被說怪 釣出不少愛好者：真的讚

從小到大吃柚子沾醬油被說怪 釣出不少愛好者：真的讚
避免中秋月圓身材也圓 營養師建議烤肉、運動333

避免中秋月圓身材也圓 營養師建議烤肉、運動333
中秋節聰明吃 醫曝「4大地雷食物」

中秋節聰明吃 醫曝「4大地雷食物」

熱門新聞

味噌是發酵食品，因此沸騰後容易影響風味。（圖片來源／ingimage）

味噌湯好喝祕訣「千萬別煮滾」 一步驟分開煮更有風味

2022-09-12 02:23
中秋節不能少了月餅。（本報資料照片／記者簡慧珍攝影）

棗泥月餅不是最胖「9種月餅熱量」一圖看 這款1顆＝3塊炸雞

2022-09-09 02:35
瑞士零售業龍頭Migros 6日發表新的「咖啡球」機器，志在取代每年給世界多製造出數千噸垃圾的膠囊咖啡機。 （美聯社）

槓上雀巢咖啡膠囊 瑞士零售商推創新環保「咖啡球」

2022-09-06 06:54
用紅茶茶包、蜂蜜等材料就能製作「紅茶蜂蜜梨子」。（取材自推特）

買到不甜梨子還有救 加兩物「放冰箱一晚」釋特殊美味

2022-09-10 01:50
原po分享保存香蕉的小撇步。（取材自臉書）

香蕉買太多怎保鮮？她分享1招延長美味 眾人讚：學起來

2022-09-02 23:32
許多人喜歡在中秋節一邊賞月一邊烤肉。圖為烤肉示意圖。（本報資料照片）

營養師圖解中秋烤肉食材熱量 最可怕的不是肉

2022-09-07 02:45

超人氣

更多 >
數字驚人…未開電源電器「吃掉」家庭電費近四分之一

數字驚人…未開電源電器「吃掉」家庭電費近四分之一
不給同機也不讓同桌 為何王室防哈利像防賊？

不給同機也不讓同桌 為何王室防哈利像防賊？
英女王國葬 這三個國家不得派代表參加

英女王國葬 這三個國家不得派代表參加
富二代、男星都掰掰 33歲「賭王千金」低調嫁消防員

富二代、男星都掰掰 33歲「賭王千金」低調嫁消防員
早吃麥當勞、晚吃達美樂…百公斤胖妹減重 變陽光辣妹

早吃麥當勞、晚吃達美樂…百公斤胖妹減重 變陽光辣妹