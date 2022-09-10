藝人楊丞琳海鮮話題熱議 意外掀東港「那個魚」買氣

屏東東港華僑市場海鮮攤販售的「那個魚」，最近不僅炙手可熱且身價翻漲，主要料理方式是炸成魚塊，外在脆硬麵皮搭配內裡軟嫩肉質。（圖／取自潘孟安臉書）

藝人楊丞琳引熱議的海鮮話題，意外掀起台灣屏東東港海味特產暱稱「那個魚」的「豆腐魚」買氣；屏東東港華僑市場海鮮攤販售的「那個魚」，最近不少遊客指明選購、點菜，不僅炙手可熱且身價翻漲，從原本1台斤5、60元，這兩天已翻倍漲到超過每台斤100元，連縣長潘孟安都在臉書 發文，因進貨量本就不多，很多攤位早早就被買光。

東港華僑市場何姓海鮮攤商說，楊丞琳在中國吃到的豆腐魚，其實是東港的在地美食 「那個魚」，牠學名叫做小鰭龍頭魚，又稱短臂龍頭魚，早期漁民不知道該怎麼取名，且念法過於繞口，東港漁民於是取了通俗易記的「那個魚」，牠的含水量高，肉質細嫩，鈣質又多，烹煮後像果凍滑嫩，吃起來像果凍或豆腐，入口即化，是東港特有的高鈣美食魚。

屏東縣長潘孟安也在臉書發文表示：「今晚要不要來點『那個魚』？哪個？就那個魚啊！」，他提到，這可是在東港點餐最容易鬧出的經典笑話，因為這魚真的俗稱「那個魚」。那個魚就是「小鰭鐮齒魚」，是東港的海味特產，很多人到當地餐廳用餐都會點一份炸那個魚，所以大家不要以為老闆在開玩笑；「真正東港討海人」的吃法，只要丟進肉燥泡麵裡，就是最平凡的五星級海味了。

東港佳珍餐廳老闆蕭受發說，「那個魚」因外形稍怪異又小，一開始找不到好的料理方式，一直被視為低廉的下雜魚，後被發現含水量高肉質細嫩且鈣質多，烹煮後像果凍或豆腐般滑嫩，開始入菜；主要料理方式是炸成魚塊，外在脆硬麵皮搭配內裡軟嫩肉質，每台斤大概10尾，價格隨買氣起伏，不是高經濟價值的魚種。