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營養師圖解中秋烤肉食材熱量 最可怕的不是肉

聯合新聞網／ 即時報導
許多人喜歡在中秋節一邊賞月一邊烤肉。圖為烤肉示意圖。（本報資料照片）
許多人喜歡在中秋節一邊賞月一邊烤肉。圖為烤肉示意圖。（本報資料照片）

周末就是中秋假，許多人習慣趁著親友相聚的時刻一起烤肉。烤肉的食材該怎麼選？那些食物熱量爆表？營養師高敏敏在臉書分享了中秋烤肉熱量圖鑑，把關民眾健康。

高敏敏表示，加工品的熱量總是名列前茅，尤其百頁豆腐熱量居冠，因為它是用黃豆加大量的油製成的加工品，「光油脂就占了整條熱量的70%」。而烤肉醬也是高鈉高熱量，建議減少沾醬，盡量品嘗食物原味。

高敏敏版烤肉食材熱量一覽表

百頁豆腐 361kcal(一條185g)

豬血糕 231kcal(一塊120g)

甜不辣 174kcal(一串99g)

小方豆干 173kcal(一串62g)

豬里肌肉 165kcal(一片78g)

貢丸 162kcal(一串66g)

香腸 142kcal(一根40g)

棒棒腿 140kcal(一根93g)

玉米 138kcal(一根142g)

培根 78kcal(一片21g)

小黃瓜 8kcal(一條72g)

洋蔥 66kcal(半顆166g)

金針菇 33kcal(一把100g)

梅花牛 30kcal(一片25g)

香菇 27kcal(一串88g)

青椒 14kcal(一串58g)

白蝦 12kcal(一隻12g)

牡蠣肉 6kcal(一顆10g)

玉米筍 3kcal(一根10g)

小蛤蜊 2kcal(一個6g)

四季豆 2kcal(一根8g)

高敏敏指出，不管有沒有烤焦，肉類只要經過高溫燒烤會釋放致癌物質，建議烤肉偶一為之就好，也建議多選擇原型食物，像是蔬菜、海鮮、低脂肉品。飲料可以搭配無糖茶，如果真的想喝啤酒，也建議男生不超過兩罐，女生不超過一罐(330ml)。

網友大讚超實用，「營養師的話要聽，記得不要吃過量唷」、「今年配綠茶就好」、「已吃，準備還債了」、「烤肉醬也要降一點，不要塗抹太多，謝謝高老師分享」、「難怪愛吃百頁的我都沒瘦XD」。

肌肉 高溫 致癌

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