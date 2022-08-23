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通膨下反向操作 南韓超市炸雞3折賣 引爆價格戰

編譯季晶晶／即時報導
南韓人愛吃的炸雞近來價格飆漲，讓民眾大喊吃不消。連鎖超市Homeplus決定打折賣，吸引顧客上門。示意圖。（路透）
南韓人愛吃的炸雞近來價格飆漲，讓民眾大喊吃不消。連鎖超市Homeplus決定打折賣，吸引顧客上門。示意圖。（路透）

通膨攀升導致南韓炸雞漲價，民眾怨聲載道，全韓第二大連鎖超市Homeplus反向操作，將炸雞價格調降多達三分之二，以吸引顧客上門。

一家Homeplus門市的肉品區前，排起長長的隊伍，都是想買特價雞肉的顧客。一名戴廚師帽的員工從內間走出來宣布：「今天有30隻雞！」這讓排在隊伍前頭的人開心不已，但排在後面的則白花了時間。

旗下有近140家門市的Homeplus這樣做有其風險。它改變了透過漲價尋求更大利潤的還輯，但結果卻很成功，擴大了市占，並意外成為南韓央行抗通膨的盟友。

經濟研究機構Oxford Economics的經濟學家Lloyd Chan說：「鑒於Homeplus的炸雞賣得這麼便宜，我認為其他商家會蒙受巨大的降價壓力，至少停止漲價。」

雞肉是南韓料理的要角。在美食外送平台，點炸雞的超過披薩、漢堡和中國菜。但最近雞肉價格飆漲，超過其他大部分食品。南韓大型炸雞連鎖店BBQChicken販售的Golden Olive Chicken一桶炸雞現在賣2萬4000韓元（約19美元），遠高於五年前的1萬6000韓元（約13美元）。疫情期間還調漲了外送費用，讓消費者更加苦悶。

所以Homeplus在6月下旬決定降價，一桶炸雞賣6990韓元（約6美元）時，人潮蜂湧而來。此事也在社群媒體掀起旋風，許多人貼文炫耀花好多天功夫才買到的炸雞，並討論搭配哪種醬汁最好吃。

競爭對手被逼得跟進。樂天（Lotte）調降主要雞肉產品的價格近半。全韓最大連鎖超市Emart推出一周特價，一桶炸雞只賣5980韓元（約5美元）。

經營Homeplus的Jayhoon Lee以前是KFC的南韓區主管，已承諾無限期銷售打折雞肉。該公司表示，薄利還能賺錢的訣竅在於精簡其供應鏈，靠口耳相傳而非促銷活動吸客。但要滿足需求仍深具挑戰，因為一家門市每天就只能製作數十隻炸雞。

南韓 社群媒體 疫情

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