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龍眼人氣為何輸荔枝？ 網揭關鍵：肉少沒汁又上火

聯合新聞網／即時報導
原PO好奇龍眼的人氣為什麼會輸荔枝那麼多。（本報資料照片）
原PO好奇龍眼的人氣為什麼會輸荔枝那麼多。（本報資料照片）

一名網友在網路上發文，好奇詢問大家「龍眼的人氣為什麼輸荔枝那麼多？」而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在PTT上以「龍眼的人氣為什麼輸荔枝那麼多？」為題發文，原PO透露自己一直覺得龍眼跟荔枝很像，買來時都是連著樹枝，加上剝皮的方式、果肉顏色、以及種子都很類似，相較之下只有味道不同。

原PO提到荔枝每年產季時討論度都很高，在市場和路邊常常看到在賣，也被開發出很多品種，甚至會銷往國外販售；不過，龍眼的人氣就低了很多，可能龍眼蜜、龍眼乾還比較多人吃過。對此，原PO在貼文的最後詢問大家，「是什麼原因造成兩種相似的水果有不同的命運呢？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛提出龍眼的缺點，「籽太大顆」、「太小而且會上火」、「龍眼肉那麼少」、「龍眼太甜，吃不了多少」、「肉少沒汁，吃多了還會火氣大」、「龍眼味道太單一，只有甜」、「子太大又黏肉」、「龍眼沒啥肉啊，撥完手會有沙」。

另外，也有網友分享荔枝的優點，「荔枝比較大顆，吃起來比較爽」、「荔枝水水的好吃」、「荔枝肉厚實多汁啊」、「荔枝有酸味跟香氣，龍眼只有甜味」、「龍眼外皮不討喜，荔枝漂亮多了」、「荔枝汁多、肉多」。

最後，也有網友表示，「龍眼吃乾貨就好」、「龍眼乾好吃」、「龍眼乾煮甜湯真的超越直接吃」、「加工品算進去，我覺得龍眼人氣還比較高」。

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