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吃了路易斯安納州產的生蠔 佛州2人「細菌感染」死亡

編譯周芳苑／綜合17日電
佛州勞德岱堡一家餐館有位顧客吃了生蠔後死於細菌感染，佛州潘沙可拉一名男子也因食用生蠔死亡。(Getty Images)
佛州勞德岱堡一家餐館有位顧客吃了生蠔後死於細菌感染，佛州潘沙可拉一名男子也因食用生蠔死亡。(Getty Images)

佛州勞德岱堡(Fort Lauderdale )一家餐館有位顧客吃了生蠔後死於細菌感染；這已是佛州近期發生的第二宗類日事故，本月稍早，佛州潘沙可拉(Pensacola)一名男子因食用生蠔後死亡；兩起案件都與來自路易斯安納州的生蠔有關。

這家餐館是Rustic Inn Crabhouse，管理人歐萊雅(Gary Oreal)告訴南佛羅里達州媒體SunSentinel，死者多年前曾在以大蒜螃蟹聞名的餐廳工作，他說，60年來，他們供應數十億生蠔，從來沒有出過問題。

聯邦疾病防治中心(CDC)表示，生蠔就算帶有弧菌(Vibrio)，外觀、氣味或味道也不會有任何異狀；全美每年約8萬人感染弧菌，約100人死亡。

歐萊雅表示，佛羅里達州衛生廳檢查員在該男子生病隔天檢查餐館廚房及庫存生蠔；他說，目前所供應的生蠔來自路易斯安納州，假如生蠔養殖場(oyster bed)有問題，其他人也會生病。

這家餐館有告示牌警告顧客生食貝類的風險。

歐萊雅說，生蠔是危險食物的首選，他一生都在吃、日後也將繼續，但是這樣做確實有風險。

佛羅里達州衛生廳表示，今年到目前為止已有26人感染弧菌，其中六人食用生蠔在內的生貝類後死亡；2021年有34人感染，其中10人死亡；2020年36名不適、七人死亡。

潘沙可拉的地方媒體Pensacola News Journal報導，當地一名男子上週吃了從市場購買的生蠔後細菌感染後死亡，官員說，被食用的生蠔也來自路易斯安納州。

西佛羅里達大學(University of West Florida)教授法爾表示，在水溫較高的夏季，生蠔和生海鮮導致細菌感染很常見，嚴重感染很罕見，但仍有風險。

路易斯安納州 佛州 佛羅里達州

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