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亞洲行最後一站 裴洛西：此行絕非想改變台海現狀

這水果好像狼牙棒 奇異果+釋迦+鳳梨+香蕉+波羅蜜5香氣

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO分享鄰居送給她的奇特水果。（取材自臉書）
原PO分享鄰居送給她的奇特水果。（取材自臉書）

喜歡買菜做菜的人對於大多數的蔬菜水果都不陌生，但還是會有一些東西是沒看過也叫不出名字的，一名女網友表示日前鄰居送給她一根外型奇特的水果，但她從來沒看過也不知道名稱是什麼，於是PO上臉書尋求解答。

從原PO在臉書「宜蘭知識+」貼出的照片看到，這跟長型柱狀的水果表皮是綠色的，上面還有一格格六角形的小格狀，她說這是鄰居阿姨去市場買的，而且是老闆第一天賣的新品種水果，鄰居阿姨還送給她一條。原PO將照片PO上網，想問「不知道大大們，知道這是什麼水果嗎？好像狼牙棒」。

不少內行人立刻給予解答，「龜背芋的果實」、「叫做龜背芋，吃起來像是奇異果+釋迦+鳳梨+香蕉，要放到它自然脫落才可以吃」、「龜背芋的果實，不能吃太多」、「龜背芋…還沒軟前有毒」、「吃起來跟釋迦差不多，要放軟了才可以吃，很甜」、「龜背芋的果實，吃起來跟釋迦差不多，但是對舌頭跟口腔有刺激性」、「龜背竹，口感有一點像鳳梨」。

根據《維基百科》解釋，龜背芋又稱為龜背竹、鳳梨蕉，果肉吃起來很像釋迦，還帶有奇異果、釋迦、鳳梨、香蕉、波羅蜜5種香氣，但含草酸鈣結晶，會刺激皮膚及黏膜組織，帶來些微刺癢的不適感，也因此吃起來會有咬舌、澀澀的感覺。大量接觸的話，還可能會讓皮膚發紅搔癢，黏膜腫大發炎。

釋迦 奇異 臉書

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