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負責試吃還有年薪近8萬 加拿大公司徵「糖果長」

中央社／多倫多31日綜合報導
加拿大公司Candy Funhouse在找「糖果長」（chief candy officer），年薪10萬加元（約7.87萬美元），有糖吃又有錢拿。（取材自臉書）
加拿大公司Candy Funhouse在找「糖果長」（chief candy officer），年薪10萬加元（約7.87萬美元），有糖吃又有錢拿。（取材自臉書）

根據近來一則徵才訊息，加拿大公司Candy Funhouse在找「糖果長」（chief candy officer），年薪10萬加元（約7.87萬美元），有糖吃又有錢拿。

美國全國公共電台（NPR）網站報導，職場社交平台領英（LinkedIn）上的徵才訊息問道：「你喜歡各種糖果和巧克力嗎？你熱愛糖果零食且想探索未上市和現有產品嗎？如果是，這會是你的理想職位。」

這家總部設於加拿大安大略（Ontario）的公司說，這個職位年薪10萬加元，可以遠距工作，或在公司設於加拿大或美國新澤西（New Jersey）的辦公室工作。

糖果長將是首席試吃員，每月試吃大約3500種產品味道。除了平均一天試吃大約113種糖果，糖果長將主管公司的糖果策略，主持糖果委員會會議，對於公司將生產哪些產品有發言權。

年滿5歲即可應徵，無經驗也沒關係，但必須住在北美洲。應徵截止日期是8月31日。

到目前為止已有近6500人在LinkedIn上應徵。公司表示，由於詢問度很高，平常回覆時間會慢一點。

報導提醒，這個職位很可能會讓人食糖過量。世界衛生組織（WHO）建議每日的糖攝取量在總熱量的10%以下，過量會增加第2型糖尿病心臟病的風險。

加拿大 心臟病 糖尿病

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