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泡菜之後…爭「麻辣燙」的起源 中、韓網友又槓上

中央社／台北26日電
泡菜源自哪裡引爆中韓兩國網友的罵戰尚未平息，雙方近日又因麻辣燙這味國民美食的源起吵成一團，圖為麻辣燙示意圖。（取材自百度百科）
泡菜源自哪裡引爆中韓兩國網友的罵戰尚未平息，雙方近日又因麻辣燙這味國民美食的源起吵成一團，圖為麻辣燙示意圖。（取材自百度百科）

泡菜源自哪裡引爆中韓兩國網友的罵戰尚未平息，雙方近日又因麻辣燙這味國民美食的源起吵成一團，南韓網友狠批，中國人喜歡把別人的文化說成是自己的，就這德行，難怪足球踢不好。

自由亞洲電台（RFA）25日報導，22日中國中央電視台報導麻辣燙在南韓廣受年輕人歡迎，接著中國年輕網友上網留言：「這幫人該不會把麻辣燙說成是他們國家的吧？」、「保衛中國麻辣燙」等。

之後「朝鮮日報」25日刊登「『泡菜之後，麻辣燙呼救』面對中國人的欺負，南韓網民開始反擊」文章，駁斥中國人「太荒唐」、「中國人喜歡把別人的文化說成是自己的」、「就這德性，難怪足球踢不好」等等。

近幾年中韓之間因源起的爭議，雙方頻頻針鋒相對，包括先前的泡菜、韓服起源，甚至電視節目的抄襲，加上如今的麻辣燙，堪稱罵戰戰火正熾，而且都是雙方的年輕一代捲入戰局。

有關泡菜的爭議，當時南韓民間團體曾發起連署，要求中國停止盜用南韓文化，並譴責中國網友、中國企業，甚至是中國政府介入其中。

中韓兩國網友交手罵陣的交鋒還包括，北京冬奧短道競速滑冰項目南韓選手黃大憲、李俊瑞被判失格無緣決賽；孔子的國籍；南韓部署「終端高空防衛系統」（THAAD, 薩德）等。

而韓星李孝利在節目中表示：「因為有可能會進軍國際，使用마오（MAO）這個名字怎麼樣？」中國網友解讀這是影射毛澤東大不敬而出征她的Instagram，南韓網友則反諷中國人玻璃心，想像力太豐富，也掀起一陣口水戰。

探究中韓兩國年輕人相互看不順眼，南韓建國大學文化內容專業的中國籍教授李冬蓓說，南韓青年沒經歷過父祖輩艱苦創業，出生於經濟發達、文化多彩、政治民主的當代，使得年輕人對中國有種「看不起你」的心態。

曾在南韓經營麻辣燙店家的曹雷說，大多數南韓人不會覺得麻辣燙、炸醬麵是南韓的，但有些年輕人因為不知道而產生誤解，這也是有可能的。

他表示，但中國媒體惡意炒作醜化南韓的文化形象也非常可惡，諸如「南韓人認為孔子、孟子是南韓人」、「南韓人和中國搶奪端午節」等，這些消息傳入南韓，在年輕人當中逐漸形成對中國的負面認知。

美國皮尤研究中心（Pew Research Center）6月間公布一項19國民眾對中國看法民調。結果顯示，平均68%民眾對中國負評，南韓更高達80%，創下2002年以來的最高，僅次於日本87%、澳洲86%、瑞典83%和美國82%。

皮尤的調查另顯示，南韓青年的反中力度超過其他國家，符合2021年6月南韓一項調查的趨勢，年紀輕的南韓人對中國好感度越低，其中20多歲的年輕人對中國好感度，僅50、60多歲族群的一半。

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