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芒果有毒？荔枝上火？西瓜性寒？營養師談水果注意事項

健康醫療網／記者林哲遠報導

芒果高營養 3類人要注意「份量」

針對過去大家會覺得芒果有毒的原因，林惠敏解釋，芒果是棲宿科植物，它的樹枝的汁液帶有間苯二酚類、漆酚，當摘下芒果時汁液會殘留在外皮，有些人會對汁液過敏，碰了之後皮膚會有過敏反應導致皮膚有紅腫發癢的狀況，因此覺得芒果對皮膚不好；有些人則對芒果過敏，食用後會跟人體的e型免疫球蛋白結合並產生組織胺，出現蕁麻疹的反應。

不過，上述都不是造成芒果有毒性的原因，林惠敏強調，在營養學角度上，芒果在水果界是熱量相當高的水果，以甜度最高的愛文芒果來說，吃一顆200克的愛文，就可以攝取190大卡的熱量。此外，芒果的維生素Ａ營養含量很高，可以促進人體上皮組織的完整度、皮膚的完整性、提升免疫功能並避免一些病毒感染風險；吃一顆芒果也可以攝取到大概40~50毫克的維生素Ｃ，對保養皮膚是有好處的。

芒果適合需要增加體重、成長、發育的民眾，林惠敏提醒，若是食慾不好虛弱的長者、成長發育中的幼兒或青壯年期，一次吃一顆芒果都是適合的會比食用一些飲料、甜點的熱量都低，還可以獲取更多營養素。不過， 糖尿病患者、3酸甘油酯過高、BMI超過27以上的肥胖病患則需要控制數量。

荔枝6顆即可補充40～50毫克維生素C

林惠敏指出，在西方營養學上面沒有「上火」這個說法，荔枝屬於比較溫熱的食物，熱量也是高的，只要吃6顆荔枝就可以吃到80大卡。民眾通常購買荔枝時普遍會一次選購2至5斤，加上荔枝很好入口，導致容易攝取過量。

荔枝的維生素C很高，只要吃6顆荔枝就可以補充40到50毫克的維生素C，林惠敏補充，荔枝的鎂離子含量也較其他水果高，適合大量運動後補充電解質、心臟疾病以及虛弱的長者。此外，荔枝也能保護人體細胞，避免身體氧化。

林惠敏也提醒，荔枝、芒果一樣都屬於高熱量的水果，所以糖尿病、肥胖、高3酸甘油酯血等患者要控制份量；已經在洗腎的腎友們，若要控制鉀離子的病人也不能吃太多。

西瓜高升糖 糖尿病患吃靠近白色果肉

西瓜的水分含量非常高，100公克的西瓜只有46大卡的熱量，林惠敏建議，一次的份量用家中的食用碗盛，大概在180克到190克左右。西瓜有個很特別的成份「瓜氨酸」可以在運動過後放鬆血管、降低血壓，適合運動員、大量運動後補充水分、鉀離子，並攝取瓜氨酸讓肌肉得到舒緩。此外，西瓜的中的茄紅素也有保護攝護腺癌、心臟血管的安全與功能性。

林惠敏也提醒，西瓜也是高升糖食物，夏季天氣炎熱很多糖尿病友容易服用西瓜過量，建議病友們吃西瓜時吃越靠近白色的部分，糖分就沒那麼高，不要去吃到中間最甜的部分。

最後，林惠敏呼籲，夏天天氣炎熱，夏季水果甜度都偏高，加上水果在收採完後沒有拿去冰箱冰會繼續成熟，導致夏季時民眾容易攝取水果過量，提醒民眾要注意水果保存切勿一次過量攝取。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54495

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