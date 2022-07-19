來一客泡麵加什麼最好吃？ 老饕秀神秘食譜大讚：超愛

有網友推薦，來一客泡麵泡菜口味加豆瓣醬超好吃。（取材自Dcard）

「來一客」是經典台灣泡麵，也是不少異鄉遊子懷念台灣的家鄉味，經典的三種口味各有擁護者，一名網友推薦其泡菜口味，引起不少老饕秀出各自的神祕食譜 。

原PO在Dcard以「來一客是不是最屌的泡麵」為題表示，他在超商 發現來一客泡麵比其他份量差不多的泡麵便宜，口味有肉燥、鮮蝦、韓式泡菜等，他懷疑「那麼小碗，是不是騙錢，結果泡菜直接給一小塊，不是什麼泡菜粉、泡菜醬，吃起來很有飽足感」。

網友紛紛留言，「我活了20多年來，只有來一客的泡菜，沒有吃膩過」、「在游泳池吃更好吃欸」、「以前的泡菜量更多，超有味道的」、「超愛來一客泡菜口味，可是太小碗很不過癮，到底為什麼不出大碗一點」、「超愛來一客鮮蝦和川辣牛肉，川辣牛肉超辣很好吃不過很少店家有賣」。

不少老饕提供神秘食譜加料，「打一顆蛋、蓋保鮮膜、放微波爐加熱1-2分鐘，超好吃（但我還會多加起司片或乳酪絲）」、「加起司感覺很好吃」、「來一客的鮮蝦魚板加一顆雞蛋 ，熱水泡四分鐘後，再把雞蛋攪拌均勻，最好吃，大家也可以試試，這樣的湯頭超好喝」、「泡菜口味加豆瓣醬超好吃！不知道我媽媽怎麼想到這種吃法的，但是我超愛」。

但也有網友表示，「來一客就是縮小版的阿Q吧？鮮蝦、泡菜、肉骨茶=雞汁、牛肉，味道一模一樣啊除了麵體」、「雙響炮第一，其他不干我的事」。