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顧客滿意度調查 「福來雞」連8年全美居冠

編譯周芳苑／綜合2日電
福來雞(Chick-fil-A)連續八年蟬聯全美最受歡迎餐廳寶座。(取自Chick-fil-A官網)
福來雞(Chick-fil-A)連續八年蟬聯全美最受歡迎餐廳寶座。(取自Chick-fil-A官網)

根據2021-2022年度美國顧客滿意度指數(American Customer Satisfaction Index，ACSI)，福來雞(Chick-fil-A) 連續八年蟬聯全美最受歡迎餐廳寶座；麥當勞(McDonald's)在速食連鎖店中得分最低。

整體而言，消費者更喜歡提供全方位服務的餐廳，速食連鎖店福來雞卻脫穎而出。

這項調查發現，消費者對速食店的滿意度去年下降2.6%、降至76分，2021年起，全方位餐廳得分始終保持80 分。

儘管速食餐廰受歡迎程度下降，福來雞仍保持83分 ，是目前為止ACSI調查最高分。

速食類餐廰亞軍是三明治速食連鎖業者Jimmy John's和All other，都得分79。

披薩專賣店達美樂(Domino's)和炸雞連鎖店肯德基(KFC)並列第三，獲78分，緊接著是四家連鎖店，包括墨西哥風味Chipotle、潘娜拉麵包店(Panera)、披薩連鎖店必勝客(Pizza Hut)和星巴克(Starbucks)，得分77 。

得分76的速食店包括Arby's、Five Guys 和 Papa Johns，至於漢堡王(Burger King)、Little Caesars、中餐速食連鎖店Panda Express 和Subway 都得75 分。

Dairy Queen、甜甜圈連鎖店Dunkin'和Sonic得分74 ，溫蒂漢堡(Wendy) 得分73；Jack in the Box和塔可鐘(Taco Bell)得分72，佰百雞(Popeyes)得分71。

老字號速食業者麥當勞敬陪末座，得分68，較去年下降3%。

得分降幅最大的是Dunkin'，下降4%，得分由77降至74。

福來雞發言人發表聲明致謝，他說，在2700家餐廰中，超過17萬人認可福來雞，是對該餐廰熱情提供美味佳餚的認可。

ACSI這項2021-2022年餐廳滿意度調查去年4月至今年3月對2萬143名顧客訪談。

麥當勞 星巴克 漢堡王

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