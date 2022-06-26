口味這樣選才叫專業 內行人分享「水餃三幻神」

原PO分享台灣水餃三幻神。(示意圖／ingimage)

不少人都喜愛吃水餃，不僅口味選擇相當多，烹調方式也很簡單快速。日前一名網友在網路上發文，分享「台灣水餃有三幻神」，並詢問大家「究竟水餃吃什麼口味才能顯示專業？」

日前一名網友在PTT以「水餃吃什麼口味才專業」為題發文，原PO認為台灣水餃有三幻神，分別是韭菜、高麗菜、鮮蝦。原PO接著一一分析，有些人覺得韭菜很香，有些人覺得很臭，副作用就是上班和約會時，口腔容易有味道；高麗菜則是安全牌中的安全牌；鮮蝦的價格偏高，男生若要吃飽還要搭配酸辣湯，很容易一餐超過一百元(新台幣，約3.4美元)。

此外，原PO分享之前在北京 的經驗，「他們餐廳水餃是按斤賣的，一斤500克，搭配醋吃沒有醬油，味道也不差」。在貼文的最後，原PO詢問網友意見，「水餃吃什麼口味才能顯示專業？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「最愛吃九層塔口味」、「我都吃韭黃龍蝦餃」、「茴香和香菜口味也不錯」、「高麗菜跟玉米」、「只推薦鮮蝦水餃」、「真心推薦青江菜水餃，可惜少見」、「當然是韭菜，愛爆」、「泡菜豬肉吧！就是要重口味才爽」。

另外，也有網友表示，「哪個比較好吃非常看運氣，我是覺得現在水餃店雷偏多，第一次吃不要點太多」、「一堆店家連高麗菜口味都做不好」、「如果有招牌的確叫招牌安全」、「中國的水餃店口味比較多」、「反正寫招牌應該就是他相對比較會用的」。