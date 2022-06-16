70年歷史豪生酒店 全美最後一家餐廰關門大吉

位於紐約州喬治湖、全美僅存最後一家豪生連鎖餐廳關門大吉。(美聯社)

標誌性的豪生酒店 (Howard Johnson)連鎖餐廳一一告別美東新英格蘭地區數年後，位於紐約喬治湖(Lake George)的全美僅存最後一家餐廳也關門大吉。

最近吹熄燈號的這家餐廳有70年歷史，所處的喬治湖是阿迪朗達克山脈(Adirondack Mountains)附近熱門避暑勝地；據當地一家機構稱，該餐廳最近幾周關門，地點正在招租。

豪生餐廳一位忠實粉絲在社群媒體 臉書(Facebook)上貼文道：「喬治湖已宣告死亡。」貼文旁附有幾張廢棄餐廳的照片。

這家歷史悠久的路邊餐廳1960、1970年代約擁有1000家店面，曾是全美最大的連鎖餐廳，橙色屋頂是鮮明標誌，店內供應28種冰淇淋，已成美國文化的一部分。電影「廣告狂人」(Mad Men)重建該餐廳、作為拍攝場景。

風光一陣子後，豪生餐廳很快不敵麥當勞和其他速食連鎖店的競爭；萬豪酒店(Marriot)1985年收購豪生酒店，將其數百家旅館 和約200家餐廳賣給Prime Motor Inn，Prime Motor Inn隨後將餐廳轉賣給其他連鎖店業者，並失去「HoJo」品牌。

過去十年，全美僅存少數幾家豪生餐廳，除了紐約喬治湖，在紐約普萊西德湖、緬因州 各有一家，前者2015年關閉，緬因州據點在經營50年後也於2016年歇業。

豪生連鎖餐廳已走入歷史，豪生連鎖旅館依舊生機勃勃，全美約有300個據點，目前為旅館業巨頭溫德姆 (Wyndham)所有。