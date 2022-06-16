一天吃一顆水煮蛋會健康嗎？推薦2種吃蛋的方法

每天都吃水煮蛋，對身體如何呢？圖／摘自pexels

雞蛋 ，是家喻戶曉必吃的一種食材，營養價值高，可變化的菜式也多。近期也發現周邊的長輩們、健身者們早餐都配上水煮蛋跟水果，當作一天的開端，那到底水煮蛋有什麼樣的好處呢？

水煮蛋的話營養不會被破壞、好消化、易吸收，營養價值高容易被人體吸收，能讓運動的人更有有效補充蛋白質 。

但這前提是，要確定把雞蛋完全煮熟，在煮熟的前提下，從健康的角度來看，推薦大家幾個吃雞蛋的方式。

一、帶殼水煮蛋

帶殼水煮蛋是最有益心臟健康、蛋白質最好消化的方式，也是維生素保存最好的雞蛋吃法。

二、蒸蛋、雞蛋羹湯

雞蛋羹湯和蒸蛋的表現，雖然吃起來比起單純的水煮蛋美味多了，但也要記得少鹽的方式健康烹煮，才能讓這美味與健康兼具。有些人不愛吃蛋黃，那就試試這個方式，讓自己多少也能攝取到健康。

儘量少吃炒蛋！圖／摘自pexels

以下是不推薦雞蛋的吃法：

「煎蛋、炒蛋」

煎蛋、炒蛋在烹煮的過程中，吸油率高，有可能導致身體吸收多油脂，可能會增加心血管疾病的風險。

蛋的吃法很多元。圖／摘自pexels

「茶葉蛋」

茶葉蛋的香氣撲鼻，每每進入超商 就會讓人忍不住想去夾取，但一半茶葉蛋都需要經過長久的時間來烹煮，茶葉中的單寧酸會過多的溶解出來，導致雞蛋的蛋白質變性，並妨礙蛋黃中的鐵質吸收、刺激胃部。