我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約地鐵慘劇 男子的腳被車門夾住 拖行致死

道指跌破3萬點 那指重挫453點

一天吃一顆水煮蛋會健康嗎？推薦2種吃蛋的方法

記者劉小川／台北報導
每天都吃水煮蛋，對身體如何呢？圖／摘自pexels
每天都吃水煮蛋，對身體如何呢？圖／摘自pexels

雞蛋，是家喻戶曉必吃的一種食材，營養價值高，可變化的菜式也多。近期也發現周邊的長輩們、健身者們早餐都配上水煮蛋跟水果，當作一天的開端，那到底水煮蛋有什麼樣的好處呢？

水煮蛋的話營養不會被破壞、好消化、易吸收，營養價值高容易被人體吸收，能讓運動的人更有有效補充蛋白質

但這前提是，要確定把雞蛋完全煮熟，在煮熟的前提下，從健康的角度來看，推薦大家幾個吃雞蛋的方式。

一、帶殼水煮蛋

帶殼水煮蛋是最有益心臟健康、蛋白質最好消化的方式，也是維生素保存最好的雞蛋吃法。

二、蒸蛋、雞蛋羹湯

雞蛋羹湯和蒸蛋的表現，雖然吃起來比起單純的水煮蛋美味多了，但也要記得少鹽的方式健康烹煮，才能讓這美味與健康兼具。有些人不愛吃蛋黃，那就試試這個方式，讓自己多少也能攝取到健康。

儘量少吃炒蛋！圖／摘自pexels
儘量少吃炒蛋！圖／摘自pexels

以下是不推薦雞蛋的吃法：

「煎蛋、炒蛋」

煎蛋、炒蛋在烹煮的過程中，吸油率高，有可能導致身體吸收多油脂，可能會增加心血管疾病的風險。

蛋的吃法很多元。圖／摘自pexels
蛋的吃法很多元。圖／摘自pexels

「茶葉蛋」

茶葉蛋的香氣撲鼻，每每進入超商就會讓人忍不住想去夾取，但一半茶葉蛋都需要經過長久的時間來烹煮，茶葉中的單寧酸會過多的溶解出來，導致雞蛋的蛋白質變性，並妨礙蛋黃中的鐵質吸收、刺激胃部。

雞蛋 蛋白質 超商

上一則

派對手指點心 好拿不沾手

延伸閱讀

不當使用藥物 聽力可能受損

不當使用藥物 聽力可能受損
維州海記菜式豐盛，裝潢華麗 是父親節聚餐的好地方 正宗粵菜、港式點心、晚飯小菜、粥粉麵飯

維州海記菜式豐盛，裝潢華麗 是父親節聚餐的好地方 正宗粵菜、港式點心、晚飯小菜、粥粉麵飯
增肌減脂雞肉怎麼吃？營養師：「這部位」比雞胸更營養

增肌減脂雞肉怎麼吃？營養師：「這部位」比雞胸更營養
水煮蛋變章魚燒 網激推這道食譜：荷包蛋、豆腐也適用

水煮蛋變章魚燒 網激推這道食譜：荷包蛋、豆腐也適用

熱門新聞

一名網友大方公開鮮甜雞湯的食譜，除了雞肉、杏鮑菇、幾片薑片、紅棗，還加入椰蓉、椰子水、一點點米酒和枸杞一起燉。（取材自臉書）

提鮮神物不只香菇 雞湯放這1物 讓他喝了以為加了糖

2022-06-12 00:51
受氣候變化影響，是拉差辣椒醬(Sriracha)原料短缺，今夏將停產。(Getty Images)

快看世界／氣候影響 這瓶每家必備辣醬 今夏恐缺貨

2022-06-10 12:28
一名網友分享台南一家牛肉麵店，其秘密武器是威士忌。（截圖自TikTok）

牛肉麵加一杯「黃色液體」祕方 美味度更上一層樓

2022-06-15 02:50
是拉差醬也是全球銷量最大的辣椒醬之一。 （美聯社）

舌尖上的亞洲辣醬戰爭：「是拉差醬」全球斷貨危機

2022-06-15 22:58
全球糧價飆漲，專家擔心下一波可能輪到稻米漲價。(美聯社)

白米是下波漲價對象？專家憂小麥替代效應、印度祭禁令

2022-06-12 23:09
雞肉依部位不同，熱量也差異很大。（Getty Images）

增肌減脂雞肉怎麼吃？營養師：「這部位」比雞胸更營養

2022-06-08 18:25

超人氣

更多 >
娶不了她 美日苦戀情牽70年 老兵終會舊情人

娶不了她 美日苦戀情牽70年 老兵終會舊情人
女兒外孫啃老還家暴 華人祖母被迫提告趕人

女兒外孫啃老還家暴 華人祖母被迫提告趕人
為紀夢奇命案傾注心血 密州檢察官驚傳舉槍自盡

為紀夢奇命案傾注心血 密州檢察官驚傳舉槍自盡
國家情報總監辦公室報告：華人手機與電郵資料常被搜集

國家情報總監辦公室報告：華人手機與電郵資料常被搜集
湯唯訪問中突然牽手男星 呆萌模樣網笑翻：好可愛

湯唯訪問中突然牽手男星 呆萌模樣網笑翻：好可愛