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牛肉麵加一杯「黃色液體」祕方 美味度更上一層樓

聯合新聞網／綜合報導
一名網友分享台南一家牛肉麵店，其秘密武器是威士忌。（截圖自TikTok）
一名網友分享台南一家牛肉麵店，其秘密武器是威士忌。（截圖自TikTok）

台灣有許多牛肉麵店，種類也有分成紅燒、清燉、番茄等，不過有一名網友就分享，他發現台南有一家牛肉麵店，加了一杯黃色液體，網友看了開玩笑，「警察在外面等攔車了」。

這名網友在TikTok分享一段看似普通的煮牛肉麵影片，但當老闆將煮好的麵條與燉好的牛肉放入碗中之後，老闆便加入一杯祕密武器，讓他驚呼，「第一次看到牛肉麵加威士忌」。

網友紛紛留言，「吃了不能開車」、「我會酒醉」、「會醉的牛肉麵」、「你還會看到警察跟罰單」、「警察在外面等攔車了」、「警察：你再說一次你為什麼酒駕？」、「下次來煮煮看」、「這間我真的超愛」、「很配欸」、「天吶我要去吃」、「半夜滑到這個，罪惡啊」、「笑死，我還看過加野格的」、「警察：抱歉你酒測沒過你剛剛有喝？客人：我只是去吃一碗牛肉麵」。

@tainanxian_food

第一次看到牛肉麵加威士忌😆 美食" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/%E5%8F%B0%E5%8D%97%E7%BE%8E%E9%A3%9F">#台南美食 #資訊爛放留言處 #紅鶴牛肉麵

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警察 美食 TikTok

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