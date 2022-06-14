LVMH法國首家餐廳 開在富豪雲集的蔚藍海岸小鎮
精品業巨擘路易威登集團（LVMH）的法國首家餐廳將在周五（17日）開幕，位於蔚藍海岸的聖托貝白色1921酒店，由巴黎米其林星級餐廳MoSuke背後的西非主廚Mory Sacko掌舵。
聖托貝是1950年代紅透半邊天的法國電影女明星碧姬芭杜喜愛的小鎮，最近，這裡成為億萬富豪和好萊塢明星的度假聖地，他們會把遊艇停在附近的碼頭。
路易威登的法國餐廳設有40個露天座位，根據新聞稿，Sacko的料理靈感同時來自非洲和日本，將推出日本餐盒形式的精緻餐點，「夏日版的美味創意以木製托盤呈現，用飾有鮮花與綠葉的玻璃器皿盛盤」。
這是路易威登旗下的第二家餐廳，第一家2020年在日本大阪開幕。上個月，路易威登在首爾店也開了家臨時餐廳，但只營業到上周。
Opening on June 17th: @mory_sacko_ at #LouisVuitton in Saint Tropez. Louis Vuitton unveils a new restaurant with the Michelin-starred chef at the White 1921 Hotel in the mythical town on the French Riviera. Reserve a table at https://t.co/pQTnYLYxV8. #LVxMorySacko pic.twitter.com/3PSnj3WDUH— Louis Vuitton (@LouisVuitton) June 7, 2022
上一則
FB留言