我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國公民赴中探親、工作 中國時隔2年重開簽證申請

LVMH法國首家餐廳 開在富豪雲集的蔚藍海岸小鎮

編譯季晶晶／綜合外電
路易威登集團的法國首家餐廳17日開幕，位於蔚藍海岸的聖托貝白色1921酒店。圖為白色1921酒店。（取材自官網）
路易威登集團的法國首家餐廳17日開幕，位於蔚藍海岸的聖托貝白色1921酒店。圖為白色1921酒店。（取材自官網）

精品業巨擘路易威登集團（LVMH）的法國首家餐廳將在周五（17日）開幕，位於蔚藍海岸的聖托貝白色1921酒店，由巴黎米其林星級餐廳MoSuke背後的西非主廚Mory Sacko掌舵。

聖托貝是1950年代紅透半邊天的法國電影女明星碧姬芭杜喜愛的小鎮，最近，這裡成為億萬富豪和好萊塢明星的度假聖地，他們會把遊艇停在附近的碼頭。

路易威登的法國餐廳設有40個露天座位，根據新聞稿，Sacko的料理靈感同時來自非洲和日本，將推出日本餐盒形式的精緻餐點，「夏日版的美味創意以木製托盤呈現，用飾有鮮花與綠葉的玻璃器皿盛盤」。

這是路易威登旗下的第二家餐廳，第一家2020年在日本大阪開幕。上個月，路易威登在首爾店也開了家臨時餐廳，但只營業到上周。

日本 電影 好萊塢

上一則

輕鬆搞定 懶人營養肉卷

延伸閱讀

英國女王在位「史上第2久」 剛勝泰王蒲美蓬 只輸太陽王

英國女王在位「史上第2久」 剛勝泰王蒲美蓬 只輸太陽王
法國國會大選首輪 執政聯盟險勝 左派自信：總理府近了

法國國會大選首輪 執政聯盟險勝 左派自信：總理府近了
中國殭屍、泰國女鬼… 南美館未演先轟動

中國殭屍、泰國女鬼… 南美館未演先轟動
英國女王在位70年不是最久 還差2年才追上第1名

英國女王在位70年不是最久 還差2年才追上第1名

熱門新聞

一名網友大方公開鮮甜雞湯的食譜，除了雞肉、杏鮑菇、幾片薑片、紅棗，還加入椰蓉、椰子水、一點點米酒和枸杞一起燉。（取材自臉書）

提鮮神物不只香菇 雞湯放這1物 讓他喝了以為加了糖

2022-06-12 00:51
受氣候變化影響，是拉差辣椒醬(Sriracha)原料短缺，今夏將停產。(Getty Images)

快看世界／氣候影響 這瓶每家必備辣醬 今夏恐缺貨

2022-06-10 12:28
雞肉依部位不同，熱量也差異很大。（Getty Images）

增肌減脂雞肉怎麼吃？營養師：「這部位」比雞胸更營養

2022-06-08 18:25
一名網友分享說煮麵只要倒入「這一物」，就能瞬間升級為最佳料理。示意圖。（取材自 pexels）

煮麵倒「這1物」變懷念料理 老饕食譜曝光 故事藏洋蔥

2022-06-07 21:30
全球糧價飆漲，專家擔心下一波可能輪到稻米漲價。(美聯社)

白米是下波漲價對象？專家憂小麥替代效應、印度祭禁令

2022-06-12 23:09
原PO分享粽子的另類料理方式。（取材自臉書廚藝公社）

端午後粽子剩超多？ 老饕分享新料理方式

2022-06-06 02:31

超人氣

更多 >
紐時解答新冠癒後能免疫多久？再次感染會更嚴重嗎？

紐時解答新冠癒後能免疫多久？再次感染會更嚴重嗎？
投資人無處可逃...股指全面崩潰 史指跌入熊市

投資人無處可逃...股指全面崩潰 史指跌入熊市

搶房大戰 買家捧現金買房 達8年來高點

搶房大戰 買家捧現金買房 達8年來高點

傷勢重？被禁言？唐山被害人至今未發聲 網憂「不單純」

傷勢重？被禁言？唐山被害人至今未發聲 網憂「不單純」
唐山打人惡霸穿過…服飾品牌BOY躺槍 網掀退貨潮

唐山打人惡霸穿過…服飾品牌BOY躺槍 網掀退貨潮