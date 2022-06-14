LVMH法國首家餐廳 開在富豪雲集的蔚藍海岸小鎮

路易威登集團的法國首家餐廳17日開幕，位於蔚藍海岸的聖托貝白色1921酒店。圖為白色1921酒店。（取材自官網）

精品業巨擘路易威登集團（LVMH）的法國首家餐廳將在周五（17日）開幕，位於蔚藍海岸的聖托貝白色1921酒店，由巴黎米其林星級餐廳MoSuke背後的西非主廚Mory Sacko掌舵。

聖托貝是1950年代紅透半邊天的法國電影 女明星碧姬芭杜喜愛的小鎮，最近，這裡成為億萬富豪和好萊塢 明星的度假聖地，他們會把遊艇停在附近的碼頭。

路易威登的法國餐廳設有40個露天座位，根據新聞稿，Sacko的料理靈感同時來自非洲和日本 ，將推出日本餐盒形式的精緻餐點，「夏日版的美味創意以木製托盤呈現，用飾有鮮花與綠葉的玻璃器皿盛盤」。

這是路易威登旗下的第二家餐廳，第一家2020年在日本大阪開幕。上個月，路易威登在首爾店也開了家臨時餐廳，但只營業到上周。