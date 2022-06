LVMH法國首家餐廳 開在富豪雲集的蔚藍海岸小鎮

精品業巨擘路易威登集團(LVMH)的法國首家餐廳將在周五(17日)開幕,位於蔚藍海岸的聖托貝白色1921酒店,由巴黎米其林星級餐廳MoSuke背後的西非主廚Mory Sacko掌舵。

聖托貝是1950年代紅透半邊天的法國電影 女明星碧姬芭杜喜愛的小鎮,最近,這裡成為億萬富豪和好萊塢 明星的度假聖地,他們會把遊艇停在附近的碼頭。

路易威登的法國餐廳設有40個露天座位,根據新聞稿,Sacko的料理靈感同時來自非洲和日本 ,將推出日本餐盒形式的精緻餐點,「夏日版的美味創意以木製托盤呈現,用飾有鮮花與綠葉的玻璃器皿盛盤」。

這是路易威登旗下的第二家餐廳,第一家2020年在日本大阪開幕。上個月,路易威登在首爾店也開了家臨時餐廳,但只營業到上周。

Opening on June 17th: @mory_sacko_ at #LouisVuitton in Saint Tropez. Louis Vuitton unveils a new restaurant with the Michelin-starred chef at the White 1921 Hotel in the mythical town on the French Riviera. Reserve a table at https://t.co/pQTnYLYxV8. #LVxMorySacko pic.twitter.com/3PSnj3WDUH