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白米是下波漲價對象？專家憂小麥替代效應、印度祭禁令

編譯葉亭均／綜合報導
全球糧價飆漲，專家擔心下一波可能輪到稻米漲價。(美聯社)
全球糧價飆漲，專家擔心下一波可能輪到稻米漲價。(美聯社)

糧食價格在過去幾個月一直上漲，產業觀察人士表示，稻米可能是下一種會漲價的主食。

從小麥等穀類到肉品、食用油等，許多糧食的價格已經大漲，主要由一連串因素造成，包括肥料和能源價格走高，以及俄烏戰爭等因素。此外，印度祭出小麥出口禁令、印尼祭出棕櫚油出口禁令，烏克蘭小麥、燕麥和糖等農產品的出口也受戰爭干擾。

CNBC網站報導，稻米這種亞洲多數國家的主食可能是個一種漲價的糧食。聯合國糧農組織（FAO）上周公布的最新5月數據顯示，國際稻米價格已經連五個月上漲，並攀抵12個月高點。

專家說，能肯定的是，稻米的生產依然充足，但小麥價格上漲，加上農耕的成本普遍攀高，使得稻米價格成為值得關注的對象。

野村首席經濟學家瓦爾瑪（Sonal Varma）說：「我們需要監控稻米接下來的價格，因為小麥漲價可能會導致一些轉向採用稻米替代，增加需求且使得現有庫存降低。」

瓦爾瑪說，保護主義措施「實際上導致全球層級的價格壓力惡化」。她表示，農務用的飼料和肥料成本已經在上漲，而能源價格又增加運費成本，「我們可能會見到各國祭出更多保護主義」。

儘管如此，瓦爾瑪依然認為稻米的風險仍低，因為全球稻米庫存充足，且印度今夏稻米收成預期良好。

根據路透5月底引述泰國官員的說法報導，泰國和越南正協商調高稻米出口價格；6月6日的報導則說，四家出口業者表示，稻米交易商過去兩周已買進更多印度稻米。

國際糧食政策研究所高級研究人員拉波德（David Laborde）表示：「現在，我更擔心印度會在未來幾周祭出稻米出口禁令，他們在限制小麥和糖出口後正如此考量。」

印度 泰國 越南

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