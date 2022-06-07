生菜短缺、價格飆高 澳洲肯德基漢堡改加高麗菜

澳洲生菜短缺導致價格飆漲，超市標價一顆12澳元，迫使肯德基在漢堡裡加高麗菜。（取材自The Sydney Morning Herald影片截圖）

澳洲 生菜短缺，價格飆漲，速食巨擘肯德基（KFC）不得已改在漢堡裡加高麗菜。這個農產品出口大國也與世界上的其他地區一樣，因為蔬果供應缺口，感受到食品成本飆升的衝擊。

該公司告知客戶，餐廳裡所有產品的生菜都將混拌高麗菜，理由是今年稍早東海岸鬧洪災 ，大部分生菜收成都毀了，供應鏈 中斷。

上超市的消費者也注意到沙拉配料價格大漲。他們在社群媒體上抱怨，買一顆萵苣竟然要12澳元（約8.61美元），而一個西瓜的標價高達25澳元。

澳洲今年包括生菜和雞肉在內的食品供應都面臨短缺。這至少是KFC今年第二次沒有足夠用料可供應人氣產品。1月時，雞肉短缺迫使該公司不得不削減菜單品項 。

根據澳洲農業資源經濟局（ABARES），蔬果漲價主要肇因於洪災等氣候事件。澳洲仍在努力克服疫情相關的供應鏈中斷和勞動力短缺問題，還要取得重要的進口機械。

ABARES在周二的單季展望中表示：「正常情況下，蔬果價格往往能相對較快的恢復正常，因為其他地區的生產能填補供應缺口。然而，在2022-23年間，供應鏈的所有面向幾乎都面臨通膨壓力。」

ABARES數據顯示，澳洲的水果和蔬菜在止於3月底的上季，分別漲價4.9%和6.6%。