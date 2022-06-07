我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州主計長：布碌崙有8.74億無主資金待領

生菜短缺、價格飆高 澳洲肯德基漢堡改加高麗菜

編譯季晶晶／綜合報導
澳洲生菜短缺導致價格飆漲，超市標價一顆12澳元，迫使肯德基在漢堡裡加高麗菜。（取材自The Sydney Morning Herald影片截圖）
澳洲生菜短缺導致價格飆漲，超市標價一顆12澳元，迫使肯德基在漢堡裡加高麗菜。（取材自The Sydney Morning Herald影片截圖）

澳洲生菜短缺，價格飆漲，速食巨擘肯德基（KFC）不得已改在漢堡裡加高麗菜。這個農產品出口大國也與世界上的其他地區一樣，因為蔬果供應缺口，感受到食品成本飆升的衝擊。

該公司告知客戶，餐廳裡所有產品的生菜都將混拌高麗菜，理由是今年稍早東海岸鬧洪災，大部分生菜收成都毀了，供應鏈中斷。

上超市的消費者也注意到沙拉配料價格大漲。他們在社群媒體上抱怨，買一顆萵苣竟然要12澳元（約8.61美元），而一個西瓜的標價高達25澳元。

澳洲今年包括生菜和雞肉在內的食品供應都面臨短缺。這至少是KFC今年第二次沒有足夠用料可供應人氣產品。1月時，雞肉短缺迫使該公司不得不削減菜單品項 。

根據澳洲農業資源經濟局（ABARES），蔬果漲價主要肇因於洪災等氣候事件。澳洲仍在努力克服疫情相關的供應鏈中斷和勞動力短缺問題，還要取得重要的進口機械。

ABARES在周二的單季展望中表示：「正常情況下，蔬果價格往往能相對較快的恢復正常，因為其他地區的生產能填補供應缺口。然而，在2022-23年間，供應鏈的所有面向幾乎都面臨通膨壓力。」

ABARES數據顯示，澳洲的水果和蔬菜在止於3月底的上季，分別漲價4.9%和6.6%。

澳洲 供應鏈 洪災

上一則

「松柏長青」 白菜心涼拌

延伸閱讀

批台灣跟進制裁俄羅斯 中國外交部：民進黨謀獨

批台灣跟進制裁俄羅斯 中國外交部：民進黨謀獨
YouTube辱罵影片沒下架 澳洲法院判Google賠逾50萬

YouTube辱罵影片沒下架 澳洲法院判Google賠逾50萬
澳洲控軍機被中國殲16危險攔截 環時酸「到別人家門口偷聽」

澳洲控軍機被中國殲16危險攔截 環時酸「到別人家門口偷聽」
澳洲軍機南海上空被解放軍機殲16放「鋁塊」 險墜機

澳洲軍機南海上空被解放軍機殲16放「鋁塊」 險墜機

熱門新聞

一名網友建議滷豆乾前先將豆乾放進冷凍庫冰一整夜，因為冷凍過的豆乾口感不會變且比較會吸附滷汁。（示意圖／取材自pixabay）

豆乾怎麼滷才好吃？多一個簡單步驟超入味又「爆汁」

2022-05-29 02:40
用章魚燒的調味方式，也能讓水煮蛋美味升級。（取材自推特）

水煮蛋變章魚燒 網激推這道食譜：荷包蛋、豆腐也適用

2022-05-31 03:02
一名主廚分享保存蔬菜的正確方法，「需加一步驟，才能保持新鮮」。(取材自抖音)

保存蔬菜不只要保鮮膜 主廚：多加這1步驟才新鮮

2022-06-01 01:16
一名網友分享她吃義美小泡芙都會用手指把留在包裝盒上的醬挖起來吃掉，這引起許多人共鳴，「當然要挖，那個叫做精華」。（本報資料照片）

義美小泡芙獨特吃法 內行狂喊：是精華

2022-05-31 04:25
原PO把放在桌子下已久的豆腐乳拿出來，沒想到打開一看竟然全部都呈現黑色的。取材自臉書

豆腐乳放太久整瓶變全黑「還能吃嗎」 老饕讚：是極品

2022-06-04 02:25
原PO分享粽子的另類料理方式。（取材自臉書廚藝公社）

端午後粽子剩超多？ 老饕分享新料理方式

2022-06-06 02:31

超人氣

更多 >
俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩

俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩
富爸爸作者屢次示警 多項資產陷入泡沫 買黃金、比特幣

富爸爸作者屢次示警 多項資產陷入泡沫 買黃金、比特幣
中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手

中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手
免稅門檻未調… 領社安金須課稅者 今年恐增37%

免稅門檻未調… 領社安金須課稅者 今年恐增37%
單身男拜月老得此籤詩 網笑翻：連月老都放棄了

單身男拜月老得此籤詩 網笑翻：連月老都放棄了