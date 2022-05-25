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她用電鍋蒸蛋蒸出「珊瑚礁」行家：這3點不能錯

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享她蒸出的蒸蛋，長得很像珊瑚礁，網友看了安慰，「老老醜醜的才好吃」。 （示意圖／取材自pixabay）
一名女網友分享她蒸出的蒸蛋，長得很像珊瑚礁，網友看了安慰，「老老醜醜的才好吃」。 （示意圖／取材自pixabay）

蒸蛋是許多人喜愛的餐點，不過要蒸出平滑的蛋可是要花許多功夫的，有一名網友就分享她蒸蛋的慘象，其他人看了開玩笑地說，「這是召喚惡魔的儀式嗎？」也有專業的網友提出三大點建議。

原PO在Dcard上以「為什麼蒸蛋會像珊瑚礁？」為題分享她用電鍋蒸豆腐加蛋，結果掀開鍋蓋後卻看到蒸蛋的表層一塊塊的，「覺得很像岸邊的珊瑚礁」。

網友紛紛留言，「這豆腐死得冤枉」、「這是召喚惡魔的儀式嗎」、「沒關係，還可以做蛋花湯」、「老蒸蛋才是真理」、「老老醜醜的才好吃」、「喜歡這種皺皺的蒸蛋，吃起來比平滑的更有口感，平常我都會讓蛋蒸的更久，就是為了吃有洞洞的蒸蛋」。

網友也建議蒸蛋時電鍋需留縫、蛋液需過篩，最後再把蛋液上多於的泡沫撈掉，「請問你在蒸的時候電鍋是不是沒有留縫呢」、「包保鮮膜也可」、「蓋盤子在蒸蛋上面去蒸，蓋子就不用留縫了」、「是不是蛋液沒有過篩呢」、「看起來有點像蒸太久欸，放一杯水蒸到跳起來就可以拿出來了，放太久會一直加熱就太老了」、「這個蒸的太老了，水分少了些，太乾的情況下你的豆腐還切太大塊就會這樣，建議打蛋時加入調味料跟水，之後再過濾掉蛋筋，然後豆腐切小塊，之後讓蛋淹沒豆腐，蒸的過程中上蓋要留縫」、「這是蒸太老以及裡面有氣泡，放入電鍋前最好先把泡沫撈掉，通常我不會用電鍋直接蒸，因為無法控制火候，我是用鍋子上面放鐵架1/4鍋水，再放上蒸蛋先大火8-10分鐘，再小火5-7分鐘，關火燜3分鐘」。

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