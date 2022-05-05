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泡麵從愛吃到難吃？他哀曝：「這原因」影響味道

聯合新聞網／綜合報導
網友小時候很愛吃泡麵，但長大後開始覺得泡麵難吃，他推測可能是因為自己苦的時候都吃泡麵的緣故。示意圖。（取材自pexels）
網友小時候很愛吃泡麵，但長大後開始覺得泡麵難吃，他推測可能是因為自己苦的時候都吃泡麵的緣故。示意圖。（取材自pexels）

人們對於食物的喜好容易隨著年紀增長而改變，有些兒時愛吃的美食，在大人眼中可能並不具有吸引力。一名網友在發文表示，他肚子餓在想宵夜要吃什麼時，突然意識到自己完全沒有考慮「泡麵」這個選項，這讓他回想起自己小時候其實超愛吃泡麵，他推測也許是長大後將泡麵與貧窮、疲累聯想在一起，才會產生喜好上的改變，引起網友熱議。

網友提到，他從小就覺得泡麵很好吃，以前還會瞞著爸媽偷買，然後半夜泡來吃，「但從我上大學以後，泡麵不再成為美食，而是救急糧食，月底沒錢就是泡麵三餐，或考試時整天泡在宿舍就是吃泡麵」，漸漸地泡麵和貧窮、累苦等形容詞連結在一起，「泡麵的味道未曾改變，但改變的是我心中對它的看法只剩苦和淚，回憶也是影響食物味道的一環」。

許多人同感地表示，「剛畢業沒多久時，也有同樣的感覺，現在偶爾吃一下，感覺就是方便的小東西」、「開始覺得難吃+1」、「所以有些老人打死不吃地瓜就是這個原因」、「麥當勞也是，小時候能吃麥當勞都很興奮，長大要吃麥當勞就是：『吼，又吃麥當勞喔』」、「我覺得人的味覺很容易改變，小時候比較喜歡重口味，討厭蔥、洋蔥之類的東西，長大之後喜歡蔥類，討厭重口味」。

也有人認為，「因為你之後吃過其他更好吃的東西」、「現在有外送，自然不需要方便的泡麵」、「以前泡麵廣告打很凶，看別人吃都覺得好吃，現在各種飲食廣告充斥，泡麵的吸引力當然就減弱」、「現在垃圾食品也一堆選擇，泡麵當然就旁邊涼快」。

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