店家苦撐終喊漲 日本蕎麥麵淪俄烏戰爭下犧牲品

受成本增加及俄羅斯入侵烏克蘭影響，日本國民美食蕎麥麵意外淪為犧牲品，店家很快就要撐不住，石原的平價蕎麥麵近10年來首度喊漲。示意圖／ingimage

受成本增加及俄羅斯 入侵烏克蘭 影響，日本 國民美食蕎麥麵意外淪為犧牲品，店家很快就要撐不住，石原（Ryu Ishihara）的平價蕎麥麵近10年來首度喊漲。

路透報導，日本人會在除夕夜吃蕎麥麵以求好運，可見其代表性，而原料蕎麥大半來自全球最大的蕎麥生產國俄羅斯。

俄羅斯蕎麥仍可進口，但不穩定性和運輸中斷導致採購作業受阻延遲，使得石原等蕎麥麵店家處境雪上加霜，他們早已為全球商品價格飆升加上日圓暴跌導致物價攀升所苦。

醬油、麵粉、天婦羅配菜甚至是用來熬高湯的魚，成本全都增加。

石原說：「供應商盡了一切所能，但這次情況糟到沒辦法避免漲價。我有些東西必須漲10%到15%。」

他說：「現在因為這場戰爭，進口蕎麥成本也提高了。」

根據日本蕎麥麵協會（Japan Soba Association）統計，儘管蕎麥麵具有代表性，但日本在2020年僅生產全國所需蕎麥的42%。根據農林水產省說法，缺口是靠進口填補，俄羅斯2018年起成了第3大來源國。

在2021年，俄羅斯取代中國升至第2名，接著直到今年2月都是第1名。

然而俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，導致商品價格進一步增加，且日圓同時貶至20年低點。此外，針對俄羅斯銀行體系的制裁和打擊措施，導致俄國在國際金融系統外窒礙難行，也使得一些帳目結算變得更加困難，結果讓蕎麥麵進口商和製粉業者很頭疼。

俄羅斯生產全球一半的蕎麥，意味將須轉向第2大生產國中國。然而隨著中國逐年減少產量，價格很可能進一步上漲。

石原的忠實顧客表示漲價沒關係，但可能各自都有底線，漲太多恐怕就無法再光顧。