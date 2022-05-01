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「究極神戶牛可樂餅」他等9年到貨了 網：現在訂等30年

聯合新聞網／綜合報導
一位日本網友在2013年時下訂的可樂餅，如今終於到貨了。（取材自推特）
一位日本網友在2013年時下訂的可樂餅，如今終於到貨了。（取材自推特）

有些人為了品嚐到夢幻餐點，願意花時間排隊幾十分鐘甚至數個小時，已經讓人見怪不怪了。不過在日本卻有美食，如果想要吃到，就得花上足足九年甚至更久的時間，讓網友們議論紛紛。

日本推特網友「hatashino」近來分享，表示他2013年9月時，曾向位於兵庫縣高砂市的肉舖「旭屋」訂購冷凍可樂餅。而這份可樂餅一直等到最近，才終於送到他的手中。期間hatashino甚至都已經搬過兩次家，且根據日本媒體「まいどなニュース」的報導，他在去年時，就已經殷殷期盼著這份可樂餅的到來。

為什麼看似平凡無奇的可樂餅，讓網友願意等這麼久呢？原來這份「究極神戶牛可樂餅」，是店家特別選用神戶A5等級，且限定3歲母牛的骰子牛肉，加上當地產的馬鈴薯，以手工精心製成。

由於是少量生產，且自從2003年開始有媒體報導之後，店家一口氣收到許多饕客的訂單，導致供不應求。店家因此不得不進行公告，表示就算下訂，可能得等到10幾甚至20、30年後才能收到。5片定價2700日幣（約20美元）的可樂餅，也會視出貨時的環境做漲價調整。

然而，這些複雜的規定，仍擋不住支持者的熱情。Hatashino在品嚐到等了11年之久的可樂餅後，立刻大讚「超好吃」、「這一生最棒的」，顯示長久的等待相當值得。

網友們也紛紛表示「等九年真不是開玩笑的」、「這就是之前書上看過的神戶牛可樂餅嗎？原來真的存在啊」、「我要是等9年早就忘記有這回事了」、「訂了之後牛都還在養吧」、「這家太紅了，要等的時間愈來愈長」、「我之前訂的還要19年」、「現在訂的好像得等30年才有」。

日本 美食 推特

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