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咖啡別只會加牛奶 網推「這一物」風味升級

聯合新聞網 / 綜合報導
咖啡愛好者在網路上分享「神秘配方」。（本報資料照片）
咖啡愛好者在網路上分享「神秘配方」。（本報資料照片）

許多民眾都有喝咖啡的習慣，除了至超商或連鎖咖啡店購買外，不少人也喜歡依個人口味自己沖泡咖啡，更能從中發現意想不到的好滋味。日前，一名網友在臉書社團提問，好奇「抹茶粉可以和咖啡一起泡嗎？」，沒想到貼文竟釣出饕客分享「神秘配方」。

近日，一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，他見賣場販售一包一包的日式抹茶粉，便好奇詢問「抹茶粉可以和咖啡一起泡嗎？還是可以加其他一起泡，謝謝大家的回答」，想知道其他人是否嘗試過這種喝法，也想了解大家喝咖啡時習慣怎麼調味。

文章引發討論，咖啡愛好者也跳出來分享「神秘配方」，將抹茶粉加入黑咖啡或濃縮咖啡中，就能變成美味的「抹茶咖啡」，「我加黑咖啡變成抹茶咖啡，好喝不甜」、「加黑咖啡，變雙倍提神，不甜好喝」、「可以啊，抹茶咖啡很好喝耶！」

也有人提出其他方案，「咖啡、牛奶、豆漿皆宜」、「做成綠奶茶喝」、「加熱牛奶超讚」、「加牛奶變抹茶拿鐵」，部分料理好手也推薦可用在其他點心上，增添食物的風味，「如果有微波爐的話，可以做成馬克杯蛋糕，幾分鐘就能完成」、「加鬆餅粉就變成抹茶鬆餅」、「極秘吃法是加在霜淇淋上」。

咖啡 牛奶 臉書

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