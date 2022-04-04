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他讚好市多貝果便宜又好吃 網推一口味「冷凍庫必備」

聯合新聞網／綜合報導
好市多COSTCO藍莓貝果。（本報資料照片）
好市多COSTCO藍莓貝果。（本報資料照片）

好市多Costco賣場以平價又多樣的商品，擄獲不少消費者的心，日前一名網友分享「好市多貝果」，稱讚藍莓口味超乎想像，口感吃起來跟外面一個賣的貝果差不多，但好市多一個只要將近1/5的價錢，底下不少人也大推「必買」。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，她以前一直有個觀念，認為「便宜沒好貨」，總是擔心買的食物太便宜，最後不好吃又丟廚餘，但這次看到好市多販售的貝果，順手拿了兩袋回家吃看看，沒想到藍莓口味非常好吃，超過她的想像，口感還跟外面賣的貝果相差無幾，重點是「價格非常划算」，一個只要1/5的價錢，讓她直呼「超便宜」。

她分享，把貝果噴水烤箱再烤一下，就可以有外脆內軟的口感，吃起來不甜，她一邊吃一邊思考「到底是好市多價格佛心，還是外面的店家賺太多了？」她也笑稱「我當盤子好久了」。

貼文曝光後，引發網友熱議，不少人大讚「巧克力跟藍莓口味都很好吃」、「我以為大家都知道」、「CP值超高」、「藍莓口味是我家冷凍庫的常備品」、「洋蔥口味也不錯，香香的！起司也好吃」、「我都買原味+藍莓，放冷凍保存，早上烤箱回烤，切開夾個荷包蛋、起司片，就是小學生們的早餐了」、「超好吃！必買藍莓」。

好市多 Costco 臉書

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