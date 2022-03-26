八方雲集美國首店開幕 鍋貼套餐一份賣10.5元

八方雲集在美國開出首店。圖：八方雲集提供

八方雲集正式進軍美國市場，26日在南加州 工業市開出首家門市。八方雲集表示，未來將積極在美國進行展店計畫，營運範圍橫跨南加 州、北加州，同時也將啟動北美連鎖加盟行動。

八方雲集以在亞洲擁有超過上千家門市的台灣鍋貼水餃連鎖專賣店之姿，躍上美國餐飲市場舞台。八方雲集北美執行長Stephanie Peng表示，美國八方雲集延續台灣八方雲集國民美食 信念，提供經濟實惠且高品質的餐點，滿足個人與家庭的需求，讓外食成為方便的享受而非經濟上的負擔。

美國八方雲集首家門市除保留台灣招牌菜色外，另添加了符合當地市場的特色餐點 ，推出一系列美食，包含鍋貼、水餃、麵食、炸物、小菜、豆漿及創新手搖飲料，期能發揚台灣美食。

八方雲集美國店內裝明亮簡潔。圖：八方雲集提供

在定價策略方面，美國八方雲集一份套餐，要價10.5美元，套餐內容包含10個鍋貼或水餃，加上一碗酸辣湯或玉米濃湯，最貴的套餐為14美金的排骨麵加檸檬茶。該店約有70坪左右，有40多個座位。

八方雲集創立在1998年，一路擴展至台灣的每一個角落，成為台灣鍋貼水餃連鎖龍頭，同時發展多品牌策略，目前擁有梁社漢排骨專賣店、丹堤咖啡、芳珍素食，營運版圖跨足中國及香港市場。去年在台股掛牌上市，今年不畏疫情襲擊全球逆勢操作，首度踏出亞洲市場，美國加州正是北美藍圖的第一站，工廠則座落在南加州爾灣市。